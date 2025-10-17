VIDEO: “Onii-chan”, “UwU"; Belinda mostró su lado más otaku e incluso imitó sus frases favoritas del anime

En una reciente entrevista Belinda nos mostró uno de sus lados más íntimos, pues imitó algunas de sus frases de animes favoritos y quedamos totalmente sorprendidos, pues además de su imitación, el carisma con el que lo hizo nos enamoró con su lado otaku.

La cantante, modelo y actriz de 36 años de edad tuvo uno de sus momentos más icónicos de los últimos años al recrear sus frases favoritas, donde destacó el “Onii-chan”, el “UwU” y sus poses, dejando en claro su conocimiento en el tema.

¿Belinda es otaku?

Anteriormente, Belinda ha revelado que ve anime hasta altas horas de la noche, pues en palabras de la artista, “no se cansa de verlos” e incluso en una ocasión detalló sobre los animes que más le gustan:

“Me encanta el anime, en general me gusta mucho, soy súper fan. Death Note es mi favorito, Ryuk es uno de mis personajes favoritos en la vida. One Piece, Pokémon obviamente. Me gusta mucho el anime”, detalló hace algunos años.

En otra ocasión destacó la influencia que los animes han tenido en su vida, donde estos han repercutido desde su vida personal hasta artística:

“Los anime me han inspirado mucho, hasta en mis looks. Siempre que veo una serie de anime me meto mucho, por ejemplo ¡One Piece que es larguísima! y de ahí me gusta Zoro, Nami, de hecho tengo una perrita que se llama Nami. Me inspiran, me encantan ellas, son súper coquetas pero al mismo tiempo tienen mucha fuerza”.

¿Qué es ser otaku?

Ser otaku se refiere ser muy fan de la cultura popular japonesa, especialmente por ver anime, leer manga y jugar sus videojuegos, aunque el término puede aplicarse a cualquier afición obsesiva.

Ser otaku implica un profundo interés por la cultura japonesa, mientras que en Japón el término puede tener connotaciones más negativas asociadas a la obsesión, aunque se ha suavizado con el tiempo y con el auge de esta cultura, por lo que sí, podemos decir que Belinda es otaku.