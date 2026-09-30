Matthew Perry, actor de Friends que murió por sobredosis: “Dios, puedes hacerme lo que quieras, solo por favor hazme famoso”

Este martes, 29 de septiembre, se estrenó el primer trailer del documental sobre la vida y muerte de Matthew Perry, quien saltó a la fama tras darle vida al emblemático Chandler Bing de “Friends”. En honor a la popular sitcom de los 90s, esta nueva producción sigue el formato de los nombres de cada episodio, por lo que se titula “The One About Matthew Perry” (“El de Matthew Perry”, en español). A lo largo de escasos dos minutos, el avance ofrece una cruda reflexión, hecha por el mismo actor, un año antes de morir.

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La cruda reflexión de Matthew Perry sobre la fama: “Dios, puedes hacerme lo que quieras, solo por favor hazme famoso”

La nueva mini-serie documental sobre Matthew Perry pretende ofrecer un análisis sobre el significado y precio de la fama en la vida del actor. El primer avance muestra al carismático Chandler Bing en una entrevista de archivo, realizada un año antes de su muerte, como parte del lanzamiento de su libro de memorias, “FRIENDS, LOVERS, AND THE BIG TERRIBLE THING”. En esta, Perry se sincera sobre la vez que le rogó a Dios ser famoso, sin importar qué: “Dios, puedes hacerme lo que quieras. Solo, por favor, hazme famoso”.

Tres semanas después de aquella petición, Matthew obtuvo uno de los roles protagónicos de Friends. “Supe instantáneamente que toda mi vida iba a cambiar, pero Dios no olvidó la otra parte de la oración”, recordó el actor al reflexionar sobre cómo la fama no resolvió sus conflictos internos, al contrario, los incrementó.

First trailer for the Matthew Perry documentary ‘THE ONE ABOUT MATTHEW PERRY’.



Releasing October 27 on Netflix. pic.twitter.com/p8NJ9AvrSu — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 29, 2026

The One About Matthew Perry: ¿Cuándo se estrena el documental sobre el actor de Friends?

"The One About Matthew Perry" consta de un total de tres episodios y cuenta con testimonios del círculo cercano del actor, incluida su hermana Mia Perry Bowick, sus amigos David Pressman y Roger Castillo, y personas que trabajaron con él a lo largo de toda su trayectoria. El documental tendrá su estreno en streaming el próximo 27 de octubre, un día antes de su tercer aniversario luctuoso.

¿De qué murió Matthew Perry?

Matthew Perry fue hallado sin vida al interior de su residencia en Los Ángeles, California, el 28 de octubre de 2023. El actor murió a los 54 años, mientras estaba en el jacuzzi de su hogar, como resultado de una sobredosis de ketamina que le provocó un ahogamiento. Hasta el momento, cinco personas han sido procesadas y se declararon culpables de suministrar la sustancia que acabó con su vida.