Matt Groening, creador de Los Simpson, dice la VERDAD sobre cuándo llegará el final de la serie

Ahora, Matt Groening, creador de Los Simpson, rompió el silencio y respondió sobre los recientes comentarios de Nancy Cartwright, voz de Bart, sobre la posibilidad de que la serie llegue hasta la temporada 40. Ante la suposición de un supuesto final, Groening fue contundente y respondió con humor: “¡Nunca vamos a terminar, vamos!”. Con esta afirmación, los fans especulan ahora sobre cuándo será el final de la serie televisiva más vista de todos los tiempos.

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¿Qué fue lo que dijo Matt Groening, creador de Los Simpson, sobre el final de la serie?

En las últimas horas, Matt Groening, creador de Los Simpson, declaró de manera contundente durante una conferencia de la convención D23 que: "Nunca vamos a terminar, ¡vamos, por favor!". Dicha declaración se da dentro de la polémica generada por la actriz Nancy Cartwright (voz de Bart Simpson), quien habría asegurado que el final de la temporada se daría dentro de la temporada 40 de la mítica serie pilar de la animación y la cultura popular de los años 90.

Además de que no se ha declarado el final de la serie, Groening reiteró que la producción no planea detenerse, pues durante se reveló además el logotipo oficial de la esperada película The New Simpsons Movie, confirmando su estreno en cines para el 3 de septiembre de 2027

¿Qué se sabe sobre la temporada 40 de Los Simpson?

De manera oficial, se ha confirmado que la temporada 40 de Los Simpson fue confirmada oficialmente por la cadena FOX para abril del 2025, por lo que se espera que se estrene en algún momento del 2028 o para septiembre del 2029. Esta entrega se postula como una de las más importantes, pues con ella la serie llegaría a los 800 episodios. Ahora, con la confirmación de su creador de que no se ve un final cercano, la serie se mantiene como una de las más longevas y queridas por todos.