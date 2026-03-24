ÚLTIMA HORA: Muere actriz de Young Sheldon y Mad Men a los 85 años

En las últimas horas, la industria del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de Marcia Ann Burrs, actriz reconocida por sus participaciones en populares series como Young Sheldon y Mad Men. De acuerdo con lo que se ha revelado, la intérprete falleció el pasado 22 de marzo en Matthews, Carolina del Norte, a los 85 años,

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Marcia Ann Burrs: Una carrera sólida en televisión

A lo largo de su trayectoria, Marcia Ann Burrs se consolidó como una actriz multifacética, teniendo apariciones en diversas series populares, como Young Sheldon, Mad Men, Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, Criminal Minds, How I Met Your Mother y Bones. Gracias a su versatilidad, la actriz pudo participar en proyectos de drama y comedia.

Recordada por su papel en películas navideñas

Dentro de la industria del entretenimiento, Burrs se consolidó por papeles como Hallmark Single Santa Seeks Mrs. Claus (2004) y Meet the Santas (2005), donde compartió pantalla con el actor Steve Guttenberg.

Una trayectoria que abarcó cine y televisión

Marcia Ann Burrs nació el 25 de noviembre de 1940 en Manila, Filipinas, llegando a una joven edad a Nueva York para estudiar actuación y comenzar su carrera artística. Además de su conocida carrera dentro de la televisión, la actriz participó en películas como Rumor Has It... y The Bling Ring, papeles con los que se consolidó como multitalento dentro de la industria del entretenimiento.