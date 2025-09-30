Fortnite y K-Pop: Demon Hunters confirman colaboración con skins de las protagonistas

Después de tanto que sí y que no, los rumores por fin se han convertido en una realidad: Fortnite y K-Pop: Demon Hunters tendrán una colaboración especial este octubre. Esto es tan real que la cuenta oficial de Fortnite ya ha compartido una imagen de las nuevas skins de las protagonistas que llegarán próximamente.

Fortnite confirma skins de K-Pop: Demon Hunters

Lo primero que confirmó Epic Games es la llegada al videojuego de las protagonistas de la película con skins, emotes y hasta temas musicales del grupo ficticio que ellas forman conocido como HUNTR/X (Huntrix).

La primera pista llegó gracias a la cantante Rei Ami, quien compartió en Instagram un render oficial de su personaje, Zoey, en versión Fortnite, la cual rápidamente se viralizó. Cabe mencionar que para ese momento todavía los fans dudaban de que eso fuera oficial, pero poco después, la cuenta de X del juego respondió a un fan mostrando el diseño de Mira, otra de las integrantes.

Fecha de estreno y nuevo modo de juego

La colaboración no será un evento único, sino que llegará en dos lanzamientos clave:



2 de octubre : estreno de las primeras skins junto con el modo especial Demon Rush, inspirado en el clásico Horde Rush.

: estreno de las primeras skins junto con el modo especial Demon Rush, inspirado en el clásico Horde Rush. 9 de octubre: segunda parte del crossover, con más contenido desbloqueable.

De esta manera, los jugadores podrán personalizar a sus avatares con looks de Mira, Zoey y Rumi, además de emotes inspirados en sus coreografías y canciones.

K-Pop: Demon Hunters, el fenómeno global que llega a Fortnite

La cinta animada de Sony Pictures Animation y distribuida por una popular plataforma de streaming se ha convertido en un todo un fenómeno cultural. Con más de 236 millones de reproducciones, superó récords de la plataforma y dio pie a que se convirtiera en una franquicia con sus propios spin-offs, un live action en desarrollo y ahora está esperada colaboración con Fortnite.

¿Estás listo para usar las skins de las chicas de Kpop: Demon Hunters?

