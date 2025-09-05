¿Por fin será en México? Revelan locación secreta de “The White Lotus” para su temporada 4

Por suerte para quienes adoramos las series de intriga, el humor ácido y las actuaciones extraordinarias, la temporada 4 de “The White Lotus” está ya más que confirmada. Y, aunque no se ha confirmado aún la locación oficial, ya existe un fuerte rumor con miras a ser una realidad.

“The White Lotus” es una serie antológica centrada en las desventuras de los huéspedes que llegan a una locación de la lujosísima cadena hotelera que da nombre al show. En las tres temporadas anteriores, los escenarios han sido Hawái (Estados Unidos), Italia y Tailandia.

Se rumora que esta es la nueva locación de “The White Lotus” para la temporada 4

De acuerdo con fuentes anónimas que hablaron con el medio especializado Deadline, la nueva locación para la cuarta temporada de “The White Lotus” será Francia. Hasta ahora todo lo que tenemos es este rumor que se ha esparcido a nivel internacional.

Todavía no hay reportes de que algún hotel lujoso en Francia haya sido cerrado para recibir al equipo de filmación. Sin embargo, a juzgar por el trato que la serie ha tenido con la cadena hotelera Four Seasons, hay varias pistas.

Los rumores apuntan al Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, en la Riviera Francesa y relativamente cercano a Cannes. Sin duda, es un escenario ideal para ver a gente rica perdiendo el control, pero no sería la primera vez que “The White Lotus” elige un destino mediterráneo y una costa.

En Francia hay otras dos propiedades Four Seasons: Hotel George V, en París, y Megève en los Alpes franceses. Esta última sería una opción súper interesante, pues no hemos visto ningún resort de esquí en “The White Lotus”.

Desde que se estrenó la primera temporada, no tan secretamente hemos soñado con que México sea escenario de la serie alguna vez. ¿Te imaginas ver un destino como Los Cabos, Riviera Nayarit o San Miguel de Allende en la serie?