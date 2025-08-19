BLACKPINK está por lanzar un disco nuevo y esto es lo que debes de saber

Una de nuestras agrupaciones de K-Pop favoritas: BLACKPINK estaría por sacar un disco nuevo en los próximos meses y esto es todo lo que sabemos de momento.

Yang Hyun Suk, el fundador de la empresa YG Entertainment, que tiene firmada a esta girlband confirmó que están trabajando de manera intensa para que BLACKPINK publique un disco de música nueva ¡Este 2025!, en lo que vendría siendo su tercer disco de estudio.

¿Qué sabemos sobre este próximo disco de BLACKPINK?

De acuerdo con el video, Hyun Suk reveló que esperan lanzar el disco antes de que termine este 2025, lo que significa su nuevo álbum de larga duración luego de tres años, cuando publicaron “Born Pink” en septiembre de 2022.

Compartió que las integrantes de BLACKPINK: Jisoo, Lisa, Rosé, Jennie y sus productores musicales están trabajando arduamente en un nuevo álbum y detalló lo siguiente:

“Espero que el álbum de BLACKPINK se lance a más tardar en noviembre”.

Fans a la expectativa por este nuevo disco

Luego de que el grupo de K-Pop femenino más popular del mundo lanzara “JUMP” en julio de este año, el hype de todos sus “BLINKS” se ha ido por los cielos, pues aunque estas han mantenido sus carreras como solistas en activo, poco se ha escuchado de BLACKPINK como grupo en los últimos años.

Su legado dentro del K-Pop las coloca como una de las agrupaciones más influyentes e importantes de los últimos años, por lo que este regreso tiene a sus propios fans y al mundo al pendiente.