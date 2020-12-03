Conoce las razones por las que Freddie Highmore casi rechaza el papel de ‘Shaun’ en ‘The Good Doctor’.

El actor Freddie Highmore se ha ganado el cariño y admiración de millones de personas, gracias a sus papeles que lo han colocado como uno de los favoritos de la pantalla chica.

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Sin embargo, recientemente se reveló que el joven estuvo a punto de rechazar su participación en el elenco de The Good Doctor.

De acuerdo con la información que surgió al respecto, se mencionó que Freddie Highmore se dio cuenta que esta interpretación no sería como todas y que, al salir de un gran papel, el que hizo en Battes Motel, optaría por rechazarlo.

Cuando acabas de terminar un programa que lleva cinco temporadas, eres consciente del compromiso necesario que hay detrás de él y del hecho de que debes elegir sabiamente porque, de lo contrario, podrías terminar haciéndolo sin ganas

Además, Freddie Higmore agregó que estuvo en pláticas con David Shore, el creador de The Good Doctor, por lo que se dio cuenta que de aceptar sería lo mejor para él, por lo que tomó la decisión de hacer cada temporada de 18 episodios.

Nunca querrás hacer más por el simple hecho de hacerlo

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Es importante mencionar que The Good Doctor se convirtió en uno de los programas más exitosos; por su parte, Freddie Highmore le dio su toque especial al personaje.

