Estas son las temporadas de la serie Grey’s Anatomy en las que ninguno de sus personajes salió o murió.

Los fanáticos de la popular serie Grey's Anatomy se han enfrentado a momentos de adrenalina, suspenso y alegría, mismos que han sido recreados por sus personajes de personal médico que viven al límite su profesión.

Sin embargo, a lo largo de sus ya 16 temporadas terminadas, los espectadores han tenido que ver a muchas estrellas irse de la exitosa producción de drama médico estadounidense.

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Los medios especializados en la trama aseguran que 18 de los personajes de Grey's Anatomy han salido de la historia, esto, sin tomar en cuenta a los actores secundarios que se han hecho presentes en la serie.

Es por ello, por lo que cada vez que se estrenaba una nueva temporada, los fans entraban en constante ansiedad por saber quiénes continuaban en la serie y quiénes simplemente dirían adiós, tal y como ocurrió ahora que salió a la luz la temporada 17, en el pasado mes de noviembre.



Una inminente salida

Ahora, con esta temporada recién estrenada, se espera que se dé una nueva salida de algún personaje principal, de acuerdo con lo que se logrado saber de adelanto de la historia, aunque nada está confirmado aún.

De lo que sí se sabe el dato es de las temporadas en las que, pese a su drama, no tuvieron la salida o la muerte de alguno de sus personajes.

Los especialistas en Grey's Anatomy, que han estado pendientes de cada uno de los capítulos que han dado forma a una de las series de drama médico más famosas del mundo, señalan que ha sido en las temporadas 1, 2, 4, 7 y 15 en las que los personajes quedaron intactos de principio a fin de cada entrega.

Sabiendo esto, lo único que resta esperar es ver si la temporada 17 de Grey's Anatomy nos sorprende o no con alguna salida que cause conmoción entre sus fieles seguidores.

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