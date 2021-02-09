Conoce las escenas de la famosa serie ‘The Good Doctor’ que solamente se pudieron ver en formato DVD.

The Good Doctor es una serie de médicos que se ha ganado el cariño y la preferencia del público. Actualmente se encuentra transmitiendo su temporada cuatro; sin embargo, estas historias de médicos también son lanzadas al público por DVD, en donde se muestran escenas eliminadas, entrevistas y comentarios de los actores por cada estreno, mismas que no se pueden ver en otro lado.

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Por lo que la serie que viene en DVD, cuenta con escenas inéditas y tomas falsas que jamás han sido transmitidas y todo aquel que obtenga este material podrá disfrutar de lo que no se ve en otro lado y, que nunca llega a la pantalla chica; sin embargo, siguen siendo bastantes complicadas de encontrar.

Algunas de estas escenas presentadas en el DVD son para terminar de explicar ciertas cosas que quedan pendientes en la serie, o por falta de tiempo en cada episodio. Aunque, también se ha llegado a revelar que están presentes en la plataforma de YouTube.

Recordemos que esto sucede porque la cadena que pasa la famosa serie de televisión tiene un tiempo estipulado para cada uno de los episodios, por lo que no puede alargar el tiempo de transmisión.

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Además, se ha revelado que se pueden encontrar imágenes exclusivas de las mejores escenas de la serie y algunas entrevistas a todo el elenco de la serie de The Good Doctor.

Recordemos que hace poco tiempo también se dieron a conocer algunos detalles de las multipremiada serie que solamente los verdaderos fans saben.

The Good Doctor [Detrás de las cámaras ] - Escena inédita 2

The Good Doctor [Detrás de las cámaras ] - Tomas falsas 1