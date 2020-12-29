Conoce las decisiones más cuestionadas de los protagonistas de la exitosa serie Grey’s Anatomy.

La temporada 17 de Grey's Anatomy recién se estrenó con seis capítulos; sin embargo, existe mucha incertidumbre entre los seguidores que quieren saber si la serie continuará o próximamente dirá adiós a las pantallas.

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Hay que recordar que esta serie siempre ha procurado hacerlo todo lo más real posible, con doctores como principales protagonistas, quienes trabajan muchas horas, se preocupan por sus pacientes y se estresan.

Sin embargo, a lo largo de todas las temporadas que ha tenido Grey's Anatomy, los doctores han tenido que tomar grandes decisiones respecto a sus pacientes, su vida personal, su trabajo y sus parejas.

A continuación te presentamos un conteo de las decisiones más difíciles que han tomado los personajes a lo largo de la historia de Grey's Anatomy.

Callie intenta mudarse con Sofía luego de pedir la custodia

La historia de amor entre Callie y Arizona fue maravillosa; sin embargo, la pelea por la custodia de la pequeña Sofía causa un sinfín de problemas entre las dos doctoras.

Arizona engaña a Callie con Lauren

Arizona engañó a Callie con una doctora llamada Lauren. El dolor por perder la pierna en el accidente de avión, lleva a Arizona a traicionar a su pareja.

Derek no le informa a Meredith que tiene esposa

Un terrible momento sucede cuando Meredith descubre que Derek tiene esposa; sin duda, un parteaguas en la relación central de la serie.

Teddy engaña a Owen antes de casarse

Cuando Teddy y Owen parecen estar felices para siempre, Teddy lo engaña con un hombre llamado Tom, por lo que su boda se cancela y su separación fue inminente.

Meredith interfiere con su ensayo clínico

En la séptima temporada, Meredith se encuentra trabajando en un ensayo clínico sobre el Alzheimer, por lo que opta en darle a la esposa de Richard, llamada Adele, el medicamento. Aunque Meredith tiene buenas intenciones, esta es una decisión la mete en varios problemas.

Alex se involucra con una paciente, Rebecca / Ava

Alex se enamora de una paciente llamada Rebecca, a la que llama Ava. Rebecca tiene heridas profundas, por lo que es mucho para él, al final terminan enredados.

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Burke abandona a Cristina el día de su boda

Burke deja a Cristina el día de su boda, pues prefiere dejarla plantada que hablar con ella sobre que las cosas que no funcionan.

Reacciones de Alex y Richard al ensayo clínico

Alex se queja de Meredith, cuestión que la molesta y cambia su amistad por un tiempo. Sin embargo, para él es difícil saber la verdad, pero Richard intenta ayudar a Meredith asumiendo toda la culpa para que no se meta en tantos problemas como podría.

