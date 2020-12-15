Las curiosidades que únicamente los verdaderos fans de la aclamada serie ‘The Good Doctor’ conocen.

La serie The Good Doctor se ha convertido en uno de los dramas médicos más populares de los últimos tiempos en la televisión.

Hay que recordar que tuvo su inicio en el año 2007 y desde ese momento la serie ha aumentado su popularidad y éxito, recibiendo buenas opiniones por parte de la crítica de los expertos.

Además, de la gran actuación de Freddie Highmore que es quien interpreta el papel protagónico de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo que se integra al equipo de trabajo de San Jose St. Bonaventure Hospital.

De acuerdo con varios rumores, se ha mencionado que The Good Doctor puede tomar el mismo rumbo que la popular serie Grey’s Anatomy.

Y, aunque esta serie actualmente se encuentra en su cuarta temporada, el gran éxito que ha tenido puede ser uno de los factores para que se quede muchos años más al aire.

Sin embargo, ahora te presentamos los datos más interesantes de esta serie.

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1-. La historia se encuentra basada en una serie surcoreana:

En esta versión estadounidense se retomó la historia de Corea del Sur con el mismo concepto. La original ganó varios premios; sin embargo y pese a su éxito, Good Doctor de Corea del Sur solo duró 20 episodios y salió al aire entre agosto y octubre de 2013.

2-. Freddie Highmore rechazó el papel:

Los productores del programa buscaron a Freddie Highmore para que protagonizará la serie; sin embargo, el actor no aceptó el protagónico, ya que estaba trabajando en otra serie, pero al final aceptó.

3-. Existen actores con autismo:

Muchos seguidores han encontrado interesante que la serie The Good Doctor se centre en un personaje que tiene autismo; por otro lado, se encuentran los que están en desacuerdo con que el personaje sea interpretado por alguien sin la enfermedad. Cabe mencionar que en algunos episodios sí salen personajes con esta condición.

4-. Freddie Highmore y Antonia Thomas son de Inglaterra:

Freddie Highmore, Chuku Modu y Antonia Thomas son jóvenes que nacieron en Inglaterra y los fans lo han notado en su forma de hablar con acento.

5-. El protagonista solo tuvo 3 días libre entre series:

Hay que recordar que Freddie Highmore se ofreció al personaje mientras estaba protagonizando otra producció, situación por la que solamente tuvo tres días para poder descansar.

6-. El elenco perdió a dos grandes integrantes:

El primero en irse fue Chuku Modu, quien interpretó al Dr. Jared Kalu. La segunda fue Beau Garrett, quien interpretó a la abogada del hospital Jessica Preston.

7-. El primer episodio fue un gran éxito:

El estreno fue tan grande que obtuvo buenas calificaciones y superó a todos los dramas, además de ser un gran éxito de DVR.

8-. Participación de Lea:

En la temporada 1, las escenas tuvieron lugar en el Hospital St. Bonaventure, sin embargo, los espectadores pudieron ver un poco más sobre el pasado del Dr. Shaun Murphy. Una historia en la granja de Shaun fue su creciente relación con su vecina, Lea Dilallo, misma que le dio un toque divertido a la serie.

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9-. Freddie escribió el guion de la segunda temporada:

No solo escribió el episodio de estreno de la temporada 2, Veo que mi papel es ser lo más honesto posible como actor, escritor y director en el programa.

10-. Tatuaje falso:

El momento en que apareció el Dr. Neil Meléndez todos querían saber más. Sin embargo, su tatuaje es completamente falso y se aplica al cuerpo del actor antes de la filmación.

