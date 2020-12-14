Estas son las mejores frases de ‘Meredith’ en las 17 temporadas de la famosa serie ‘Grey’s Anatomy’.

La popular serie Grey's Anatomy nos ha dejado grandes personajes como Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, quien a lo largo de 17 temporadas, que tiene la famosa y multipremiada serie, ha dejado grandes frases que han quedado inmortalizadas.

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Hay que recordar que cada episodio inicia con un monólogo sobre la medicina y concluye con un discurso muy reflexivo sobre la vida del ser humano, por lo que la encargada de enmarcar estos momentos es la famosa protagonista Meredith, quien nunca deja de sorprender a sus millones de fans con sus frases llenas de sabiduría.

Por eso a continuación te presentamos las frases más emotivas de Meredith Grey.

1.- 'Incluso el peor error, más intratable, es mejor que nunca intentarlo'.

Durante la primera temporada, Meredith y algunos de sus amigos se encontraban siendo médicos residentes, es decir, recién estaban comenzando y sufriendo mucho estrés y presión, por lo reconoció que tuvieron varios aciertos y errores que les dejó una gran enseñanza.

2.- 'Dejar ir es la parte fácil, lo doloroso es seguir adelante'.

Dejar ir es la parte fácil, es el seguir adelante lo que es doloroso. Entonces, a veces lo combatimos, tratando de mantener las cosas igual. Sin embargo, las cosas no pueden seguir igual. En algún momento, solo tienes que dejarlo ir. Siga adelante. Porque no importa lo doloroso que sea, es la única forma en que crecemos

3-. 'Dicen que la muerte es más dura para los vivos'.

A lo largo de estas 17 temporadas, Meredith ha experimentado muchas pérdidas en Grey's Anatomy. Hay que recordar que perdió a Lexie, a su madre, a sus amigos: George y Mark, y a su marido, Derek.

Dicen que la muerte es más dura para los vivos. Es difícil decir adiós. A veces es imposible. Realmente nunca dejas de sentir la pérdida. Es lo que hace que las cosas sean tan agridulces. Dejamos pequeños fragmentos de nosotros mismos, pequeños recordatorios [...] Cosas para recordarnos incluso cuando nos hemos ido

4-. '¿Lo dijiste? Te Amo'.

En ocasiones, las personas pierden la oportunidad de decirle a alguien cómo se siente; sin embargo, cuando se cree que finalmente estén listos, lamentablemente ya es demasiado tarde.

¿Lo dijiste? ‘Te amo.’ No quiero vivir nunca sin ti. ‘Cambiaste mi vida.’ ¿Lo dijiste? Hacer un plan. Pon una meta. Trabaje para lograrlo, pero de vez en cuando, mire a su alrededor. Bébalo porque esto es todo. Puede que todo se haya ido mañana

5-. 'El dolor viene en todas las formas'.

Su personaje de cirujana sabe mucho respecto al dolor. Es testigo del sufrimiento de sus pacientes y también del propio dolor emocional a causa de sus relaciones, amistades y drama familiar.

El dolor viene en todas sus formas. La pequeña punzada, un poco de dolor, el dolor aleatorio, los dolores normales con los que vivimos todos los días. Luego está el tipo de dolor que no puedes ignorar. Un nivel de dolor tan grande que bloquea todo lo demás

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6-. 'Entonces, Elígeme. Elígeme. Quiéreme'.

Hay que recordar cuando Meredith quiere que Derek la elija sobre su esposa, por lo que ella dice un discurso poderoso y emocional, mismo que se ha catalogado como uno de los mejores en la historia.