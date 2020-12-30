Datos que seguramente no conocías sobre el clásico animado para niños ‘Los Picapiedra’

Los Picapiedra es una de las caricaturas más exitosas de todos los tiempos, pues ha marcado a decenas de generaciones en el mundo.

La serie infantil estuvo de manteles largos a lo largo del año tras cumplir 57 años desde su primera emisión, ya que fue estrenada el 30 de septiembre de 1960.

Los Picapiedra, una producción de Hanna-Barbera Productions, junto a la cadena estadounidense ABC, vio la luz en aquel año convirtiéndose rápidamente en un éxito de la pantalla chica.

Esta exitosa serie tuvo un total de 166 episodios, algunos especiales y películas. Los Picapiedra simbolizaba la clase media de la sociedad de aquella época, en una versión ficticia de la Edad de Piedra, donde no había electricidad, los animales eran ocupados para realizar las labores domésticas, las casas y edificios eran de roca y su mascota era un dinosaurio morado.

Fue uno de los primeros programas de televisión animado en emitirse en horario estelar, ayudando en el camino para éxitos como The Simpsons y Family Guy.

Por eso te presentamos algunos datos que se desconocían de esta exitosa serie que ha entretenido a millones de personas.

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Las curiosidades que seguramente no sabías de la famosa serie animada ‘Los Supersónicos’.

1. La serie abordaba temáticas propias de un público adulto, aunque a principios se suponía era para un segmento infantil.

2. Sin embargo, en el fondo la serie se dirigía a un público adulto, y fue presentada por la compañía de cigarros Winston durante algún tiempo.

3. Los personajes Pedro y Vilma fueron la primera pareja que fue capturada en la televisión animada juntos en la cama.

4. Los Picapiedra fue la primera serie de caricatura en presentar artistas invitados de moda, músicos y actores. Tales las apariciones fueron: Rock Hudson, Cary Grant, Tony Curtis, Ed Sullivan, Alfred Hitchcock, etc.

5. En 1967 se estrenó el primer largometraje de esta serie animada: El superagente Picapiedras (The Man Called Flintstone). La trama se trata de una parodia de los filmes de James Bond.

6. Actualmente se conoce que existen dos películas en persona de la caricatura Los Picapiedrasy Los Picapiedra: En Las Vegas. Sin embargo, hubo otra película titulada Los Picapiedras donde se juntaron con Los Supersónicos/The Jetsons Meet The Flintstones donde Los Picapiedras iban al futuro de Los Supersónicos y Los Supersónicos al pasado de Los Picapiedras.

7. El show mantuvo su récord como la serie animada más larga por mucho tiempo, desde su cancelación en el año 1966, hasta 1997, año en que la serie fue derrotada por la otra famosa serie Los Simpson.

8. El compositor del famoso tema musical de la serie fue Hoyt Curtin. Tanto William Hanna como Joseph Barbera escribieron la letra.

9. Se puede asegurar que ninguna de las secuelas tuvo tanto éxito como la original. Los Pequeños Picapiedras fue la que continuó con la liga de esta exitosa serie.

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10. Esta serie fue muy cuestionada sobre la temporalidad y contradicciones en que incurrió.

