Las curiosidades que seguramente no sabías de la famosa serie animada ‘Los Supersónicos’.

Los supersónicos es un show de televisión que fue creado a comienzos de los años 60, en plena carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

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Después de medio siglo, esta caricatura es muy reconocida debido a que marcó un antes y después en los dibujos animados, por lo que te presentamos algunos datos sobre Los Supersónicos.

Show tecnológico

Esta caricatura fue el primer show a color de la cadena ABC, lo cual significó un gran avance tecnológico para el programa que trata sobre el futuro.

Sin embargo, en aquella época solo el 3% de los norteamericanos tenían la oportunidad de ver televisión a color, por lo que esto fue un principal factor para que se cancelara el show.

En la televisión

Esta exitosa serie fue producida en dos tiempos diferentes con aproximadamente 20 años de por medio. La primera temporada fue producida en la década de los años sesenta, la segunda fue en 1985 y la tercera en 1987, sumando un total de tres temporadas y 75 capítulos en 25 años.

Películas

Esta exitosa serie no solo se dedicaba a hacer capítulos, sino que también entró al mundo cinematográfico. Para el año 1987 se estrenó su primer film en la TV, mismo que formó parte del programa Hanna-Barbera 10.

Es importante recordar que el primer espacio dedicado a Los Supersónicos fue un crossover con otros exitosos personajes Los Picapiedra, en una historia en la que la familia del futuro viajaba accidentalmente a la prehistoria.

Ya para el año 1990 se produjo la primera y única aparición en la pantalla grande para la familia grande Jetsons: The Movie que en realidad fue una conclusión para todo lo que se había mostrado.

Diferencia de estilos

En la serie original es simplemente un sitcom; sin embargo, en su continuación, 25 años más tarde, entra en el territorio de lo fantástico y la ciencia ficción como parte vital en las historias.

Popularidad

Durante su celebración de los 50 años, el Smithsonian Magazine realizó varios artículos en honor a la serie, mismos que fueron catalogados de la siguiente forma.

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