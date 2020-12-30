Estos fueron los grandes momentos de empoderamiento femenino que nos dejó la serie Grey’s Anatomy.

Grey's Anatomy se convirtió en una de las series más queridas por parte de los televidentes, pues Meredith Grey, Izzie Stevens, Cristina Yang, Callie Torres, Miranda Bailey y otros personajes se metieron en el corazón de millones de admiradores amantes del famoso programa de médicos.

Por si fuera poco, las mismas mujeres nos regalaron inolvidables momentos cargados de empoderamiento femenino, pues trascendieron entre los televidentes amantes del premiado show.

Recordamos las escenas que fueron celebradas por chicos y grandes de todo el mundo debido a su excelente guión:



Izzie Stevens deja claro que su trabajo es honrado

En un capítulo, Alex intentó avergonzar a Izzie por incursionar en el mundo del modelaje; sin embargo, la chica enfrentó a todo el personal médico en ropa interior y dejó claro que era una forma honrada de pagar sus estudios. Sin duda, un momento único y favorito por parte de todas las admiradoras de este entrañable personaje.

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Addison Montgomery revela un gran secreto

Otro de los momentos que emocionaron a los televidentes fue cuando Addison abrió su corazón con Callie revelando que abortó un bebé de Mark. Esta escena fue una de las más emotivas, pues la doctora Montgomery se sinceró con su colega como nunca antes.

Cristina Yang no está lista para ser madre

En otro de los episodios se cuestiona el verdadero sentido de la maternidad. Fue la doctora Cristina Yang quien dejó claro que ser madre no estaba dentro de su lista de prioridades. Este momento fracturó su relación con Owen; sin embargo, quedó satisfecha por sincerarse con sus compañeros del trabajo.

Las significativas palabras de Meredith Grey

La doctora Meredith Grey también protagonizó uno de los discursos más poderosos dentro de la serie, pues en su momento, alzó la voz para expresar que podía vivir una vida independiente y feliz sin Derek. Una vez más, la protagonista demostró que es una de las favoritas de la premiada serie.

Nuevos cargos dentro de Grey´s Anatomy

Otro de los momentos que marcaron el famoso programa, fue cuando Miranda Bailey fue elegida para ocupar el puesto de directora dentro del hospital. Este episodio fue muy importante, pues el ‘Grey Sloan Memorial Hospital’ estaba inmerso de mujeres dispuestas a ganarse un sólido lugar con su talento.

Se aborda el tema del acoso laboral

La creación de la Fundación Catherine Fox también fue otro de los hitos que marcaron Grey’s Anatomy, pues se creó después de que Harper Avery sufrió acoso laboral dentro de las instalaciones del hospital. Posteriormente, dicho espacio funcionó para que las víctimas para contaran sus historias y alzaran la voz.

En este capítulo se abordó el tema de la violencia sexual

El episodio Silent All These Years fue unos de los más emblemáticos para todas las mujeres, pues se habló de los abusos y como se debería actuar ante un caso de violencia sexual. Este capítulo se convirtió en uno de los más especiales, pues empoderó e informó a millones de mujeres en todo el mundo.

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