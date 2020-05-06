Conoce todos los detalles de la nueva serie de High School Musical que se puede ver en una plataforma de streaming.

Hace un tiempo el gigante de la animación en Estados Unidos anunció que se encontraba trabajando en la nueva adaptación de High School Musical, por lo que muchos de sus fieles seguidores tuvieron opiniones encontradas.

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Por un lado, estaba el miedo de que esta nueva adaptación no esté a la altura de lo que son las películas, mientras que otros reaccionaban con la emoción de poder revivir a sus personajes y a una etapa de su infancia con la trilogía.

La compañía tomó en consideración muchas cosas para arrancar con este proyecto de HSM: El Musical La Serie, por lo que este nuevo formato renueva por completo el del año 2006 y lo sitúa en la época más actual, dándole su propia esencia a la serie.

En High School Musical, la serie, los sucesos se remontan en la primera generación de los Wilcats, recalcó la compañía de animación, por lo que los nuevos protagonistas como Nini (Olivia Rodrigo) y Ricky (Joshua Bassett) no son los sucesores de Gabriela Montez y Troy Bolton, papeles que interpretan los talentosísimos Zac Efron y Vanessa Hudgens, sino que en esta nueva adaptación son sus admiradores de la pareja.

La historia continuará cuando la pareja de adolescentes termina su relación en verano y debe de adaptarse al siguiente curso East High, que es la institución que anuncia el musical elegido para el semestre de la adaptación teatral de la película High School Musical.

Sin embargo, su creador Tim Federle dijo que esta nueva serie se enfocará en la realidad de los adolescentes de estos tiempos, por lo que el papel de Sharpay Evans será de un joven homosexual.

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High School Musical: El Musical, La Serie ya se encuentra disponible en la plataforma del gigante de la animación.

