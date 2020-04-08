El reencuentro de ‘Friends’ se grabó sin importar la contingencia por coronavirus y está listo para estrenarse.

De acuerdo con el actor Matt Le Blanc, quien interpretó a Joey Tribbiani en la serie Friends, el episodio del reencuentro de la icónica serie ya se filmó, sin importar la cuarentena por coronavirus.

Sin embargo, la reunión del famoso show de televisión se libró de que cancelaran el rodaje, pues vaya que fue un alivio para todos los fans del programa.

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Matt le Blanc informó que el programa especial se había grabado antes.

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Según Le Blanc, este esperado capítulo de Friends se trata de un episodio sin guión.

Hasta ahora, se desconoce en qué momento fue rodado el episodio especial, pues el pasado 26 de marzo Courteney Cox (Monica) mantuvo una entrevista con Jimmy Kimmel, en la que aseguraba que la producción se había pospuesto a causa de la pandemia.

Recordemos que este especial se rodará en el estudio 24 de la sede de Warner Bros en Burbank (California), el mismo lugar en el que se filmó la serie original.

Este reencuentro había sido una fantasía para los fans de la serie durante años y no fue sino hasta el mes de febrero que HBO confirmaba la reunión entre los seis protagonistas.

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Luego de que se diera el anuncio, varios medios aseguran que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, así como los creadores David Crane y Marta Kauffman, habrían pedido por este programa el doble del salario que cobraban por cada episodio de la famosa serie.

La cantidad que los medios estadounidenses estiman que rondará los 2,5 o 3 millones de dólares.