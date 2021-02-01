‘Los Simpson': Revelan la teoría del por qué ‘Homero’ siempre tiene dinero y nunca está en quiebra.

Los Simpson es la serie animada más famosa de todos los tiempos y la que tiene el récord de más tiempo al aire de forma ininterrumpida, pero últimamente se han convertido en tendencia por sus acertadas predicciones.

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Y que esta exitosa serie aparece en una popular plataforma de streaming, por lo que su popularidad se ha incrementado considerablemente.

Recientemente, ha comenzado a circular en internet algunas teorías sobre la importante y divertida familia amarilla, entre ellas, una interesante perspectiva sobre la aparente estabilidad económica de la familia, a pesar de que tienen un padre que siempre está metido en problemas de todo tipo.

Esta historia menciona que Homero, quien es el encargado de la seguridad de la Planta Nuclear de Springfield, estaría siendo sobornado de forma permanente por el señor Burns.

Así que Burns mantendría en perfectas condiciones la cuenta bancaria de su jefe de seguridad, Homero, para que se mantenga tan productivo y efectivo en su puesto como lo ha sido por mucho tiempo manteniendo todo en orden en la Planta Nuclear.

De esta forma, el señor Burns puede mantener abierta la planta con todo en orden y Homero puede darse la oportunidad de tener esas locas aventuras que a cualquier otra familia le costaría una fortuna y no podría tener.

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Cabe señalar que no es la primera teoría que surge intentando explicar cómo se mantienen financieramente Los Simpson.

Recordemos que la familia amarilla es bien conocida por sus episodios en donde se adelantan por años a hechos que van a suceder tarde o temprano en la vida real.

