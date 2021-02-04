Conoce las mejores frases de la doctora Cristina Yang en la aclamada y exitosa serie ‘Grey’s Anatomy’.

Sandra Oh es una actriz que consiguió fama internacional tras interpretar a la Dra. Cristina Yang en la exitosa serie Grey's Anatomy.

Y, aunque dejó la serie en la décima temporada, su personaje dejó una gran huella en el corazón de todos los fans de la aclamarada producción de ABC.

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Hay que resaltar que Cristina Yang era una mujer muy ambiciosa con su trabajo de cirujana cardiotorácica y la mejor amiga de Meredith Gray. A lo largo de las diez temporadas que formó parte del programa, le dio al público muchas citas y pasajes memorables, algunos muy graciosos, otros desgarradores y emocionales.

Te presentamos algunas frases de esta increíble doctora, que marcó nuestro corazón

‘Estoy muerto. Estoy destrozado’

La Dr. Cristina sabe lo que es estar destruido, pues en una de sus citas ella pregunta: "¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás completamente bien? Estoy arruinado, ¿de acuerdo? Estoy muerto. Estoy destrozado". Ella demuestra que es natural luchar y sentirse arruinado.

'No todo está tan perfectamente bien o tan mal'

Luego que el esposo de Cristina, el Dr. Owen Hunt la engaña, Meredith piensa que esto es imperdonable y que Cristina debería dejarlo; sin embargo, Yang le dice a Meredith. "No todo está tan bien o mal". Todo el mundo tiene defectos y comete errores. Nadie está perfectamente equivocado o bien.

‘El futuro cambia rápido y solo nos queda la opción de qué hacer a continuación’

Cuando Cristina decidió dejar Seattle y mudarse a Suiza al final de la décima temporada, los consejos que menciona quedaron grabados para los seguidores.

A veces, el futuro cambia rápido y completamente, y solo nos queda la opción de qué hacer a continuación... Podemos elegir tenerle miedo, quedarnos allí temblando sin movernos, asumiendo lo peor que puede pasar, o podemos dar un paso hacia lo desconocido y asumir que será brillante

‘Y eventualmente, la recordarás y solo te dolerá un poco’

En la temporada 10, Cristina se enfrenta a una complicada situación cuando la hija pequeña de una paciente cardíaca le pregunta qué pasará si su madre muere. Cristina le dice la verdad:

Si tu mamá muere, sentirás muchas cosas. Primero, sentirás que podrías haber hecho más para ayudarla, pero no es cierto. Hiciste todo lo que pudiste. No te sentirás así, pero recuerda que te digo esto. Hiciste todo lo que pudiste. Y te dolerá cada vez que pienses en ella, pero con el tiempo, dolerá cada vez menos, y eventualmente, la recordarás, y ... solo dolerá un poco

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