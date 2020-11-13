El regreso de ‘Derek Shepherd’ a ‘Grey’s Anatomy’ enloquece a todos los fanáticos de la premiada serie.

La nueva temporada de ‘Grey's Anatomy’ provocó todo tipo de opiniones entre los amantes de la aclamada serie. Además, la edición número 17 del show de doctores, se engalanó con la presencia de un antiguo personaje que sorprendió a toda la fanaticada.

Se trata de ‘Derek Shepherd’ interpretado por Patrick Dempsey y quien fue una pieza clave para el rotundo éxito de la serie estadounidense.

Y es que, en uno de los episodios de la nueva temporada, la doctora ‘Meredith Grey’ despierta de un sueño donde se reencuentra con ‘Derek’, dejando atónitos a millones de televidentes.

Krista Vernoff, productora ejecutiva del programa, expresó que fue muy emocionante trabajar con Patrick Dempsey de nuevo. La también escritora, reveló para ‘Deadline, el motivo para regresar a este entrañable personaje a la temporada número 17:

Teníamos la misma idea en el fondo, querer ayudar a la gente y hacer sonreír a la gente. Entonces, a Patrick le encantó la idea y estábamos muy emocionados. Nos divertimos mucho filmando

Pensamos ‘¿qué podemos hacer para que la gente se sienta mejor?’ ‘¿para dar un poco de consuelo en este tiempo de incertidumbre?’ Y así empezó. Fue realmente una experiencia maravillosa hacer regresar a este emblemático personaje

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Patrick Dempsey también se mostró muy emocionado por aparecer en el programa que lo dio a conocer entre los admiradores de la premiada serie. El actor subió una fotografía a su cuenta de Instagram, misma que dedicó a todo el personal médico que arriesga su vida durante la pandemia del Covid-19:

Por favor, unámonos, respetémonos unos a otros, usemos un cubrebocas y agradezcamos a nuestros socorristas, quienes trabajan incansablemente y arriesgan sus vidas para mantenernos a salvo

Patrick posó al lado de Ellen Pompeo, quien lució feliz y radiante por reunirse con su entrañable amigo. La foto ganó más de 1 millón de ‘me gusta’ por parte de admiradores entusiasmados ante este reencuentro.

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