TOP 5: Estos son los mejores episodios navideños, conmovedores e imperdibles de ‘Grey’s Anatomy’.

‘Grey’s Anatomy’ se convirtió en una de las series predilectas por millones de televidentes en todo el mundo. Cada capítulo provocó un sentimiento especial dentro del espectador y la temporada Navideña no fue la excepción.

Por ello, te presentamos los mejores episodios navideños que puedes revivir junto a tus seres queridos en estas festividades:



'Grandma Got Run Over By a Reindeer'

En la temporada 2 fuimos testigos de uno de los episodios más hermosos de la época decembrina, pues las escenas se amenizaron con música de Nat King Cole, Lou Rawls y Sixpence None The Richer.

En este episodio, el hospital más querido por los amantes de las series, se llenó de pacientes con problemas relacionados a la temporada navideña. Accidentes automovilísticos, problemas en la cocina y hasta un niño que no creía en Santa Claus llegaron al ‘Seattle Grace’ para alegrar la noche de millones de espectadores.



'Run, Baby, Run'

La temporada 9, también trajo grandes sorpresas durante las festividades, pues fuimos testigos de conmovedoras historias por parte de los doctores ‘Bailey’ y ‘Derek’. El primero vivió una singular boda durante las navidades; evento que se engalanó con la presencia de sus familiares y amigos.

La boda de ‘Bailey’ también dio un giro inesperado, pues la llamaron para operar a un paciente en estado de gravedad. La médico abandonó el evento nupcial para salvar una vida, acto que conmovió a miles de espectadores en todo el mundo.

Este episodio también se inundó de un aire nostálgico, pues el doctor ‘Derek’ se sometió a una cirugía de mano después del accidente aéreo que sufrió.

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'Adrift and at Peace'

El romanticismo llegó a este capítulo de Navidad, pues fuimos testigos del primer acercamiento de una de las parejas más queridas en ‘Grey´s Anatomy’. Y es que, 'Teddy', conoció a 'Henry' durante uno de los episodios más emotivos de la serie, posteriormente, se convirtieron en uno de los duetos más románticos de todas las temporadas.

Sin duda, ‘Adrift and at Peace’ fue uno de los especiales navideños más románticos de toda la serie, pues las festividades se llenaron de amor, reencuentros y mucha ternura.



'Girlfriend In A Coma'

La temporada 15, también se inundó de maravillosos momentos y bellas acciones por parte de los médicos del hospital. Recordemos que ‘Link’ se disfrazó de Santa Claus para llevar alegría a todos los niños del nosocomio, ganándose el corazón de la doctora ‘Meredith Grey’.

Y es que, ‘Meredith Grey’, fue otra de las figuras estelares durante varios episodios de esta temporada, pues se envolvió en un triángulo amoroso que involucró a ‘Link’ y ‘Andrew’. La famosa doctora enfrentó grandes decisiones en una magnífica historia que tocó los corazones de sus admiradores.



'Holidaze'

Este capítulo abarca varias festividades como el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, el protagonismo se lo lleva ‘Bailey’ y el polémico enfrentamiento con su papá por problemas maritales.

Aunque intentan humillar a ‘Bailey’ por su matrimonio fallido, esta se defiende con un poderoso discurso que pone a reflexionar a su propio padre.

En otras partes de este episodio, el elenco disfruta de una cena, música con guitarra y regalos navideños. Sin duda, ‘Holidaze’ es imperdible para los amantes de las fiestas decembrina y la unión familiar.

Durante la decimoséptima temporada de ‘Grey's Anatomy’, los admiradores esperan grandes sorpresas por parte de sus actores favoritos, quienes prometen protagonizar una época llena de magia, amor y aventuras.

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