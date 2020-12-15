Descubre la sorprendente razón por la que ‘Los Simpson’ conviven con criaturas fantásticas y seres sobrenaturales.

‘Los Simpson’ es una de las series animadas que conquistó a millones de personas en todo el mundo. ‘Homero’, ‘Marge’, ‘Lisa’, ‘Bart’ y ‘Maggie’ se volvieron personajes favoritos por los televidentes, quienes quedaron rendidos ante su sentido del humor y graciosa personalidad.

Por si fuera poco, este programa creado por Matt Groening, también esconde fascinantes secretos que muy pocas personas conocen. Por esta razón, te queremos contar por qué algunas criaturas fantásticas y seres sobrenaturales habitan en la conocida ciudad de ‘Springfield’.

Y es que seguramente has visto que en algunos capítulos aparecen personajes como brujas, dragones, duendes, princesas, gladiadores y hasta marcianos de planetas lejanos.

Sin embargo, estas criaturas fantásticas habitan en ‘Springfield’, por un insólito motivo que te revelamos a continuación.

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Debemos remontarnos al capítulo de ‘Los Siervson’, donde la ciudad se convierte en un completo mundo de fantasía con un cubo que disuelve huesos y hasta la presencia del mismísimo 'Night King' de 'Game of Thrones'.

Es en dicho episodio, donde ‘Lisa’ sorprende a todos los aldeanos con sus poderes para convertir plomo en oro. La adolescente deja a todos maravillados con sus dotes; sin embargo, el gobierno la atrapa y la secuestra para que trabaje con ellos.

La familia ‘Simpson’ no se queda con los brazos cruzados y decide ayudar a la pequeña en una fascinante aventura que involucra magia, seres míticos y carcajadas.

Además, en una de las escenas de dicho capítulo, la familia termina matando a un dragón que estaba siendo usado contra ellos. 'Lisa' es rescatada y confirma que ya no tiene poderes, pues dicho dragón era la fuente de toda su magia y poder.

Mientras 'Lisa' está muy enfocada dando una plática sobre los dragones y la ciencia, ‘Homero’ hace de las suyas y revive el dragón. Esta acción provoca que las criaturas fantásticas y seres sobrenaturales regresen a la ciudad de ‘Springfield’.

Si en algún capítulo, observas a un ser mágico, podría ser la presencia de un dragón rondando cerca de los habitantes, pues el mismo ‘Homero’ se encargó de llenar la ciudad de magia y criaturas fantásticas de nuevo.

Y es que no es ninguna sorpresa que en ‘Springfield’ aparezcan seres extraños y que no se adapten a las características físicas de los famosos personajes amarillos.

En la Noche de Brujas, dichos personajes míticos aprovechan para hacer de las suyas, pues aparecen sobre el pueblo para sorprender a sus habitantes.

Desde calabazas gigantes, pasando por temidas brujas y hasta llegar a muñecos que se mueven solos, estos seres sobrenaturales se han convertido en una pieza clave para hacer más divertidos y misteriosos cada uno de los capítulos de ‘Los Simpson’.

Y es que a pesar de que algunos seres míticos de ‘Futurama’ han realizado un inesperado crossover en las tierras de ‘Springfield’, la ciudad de ‘Los Simpson’ brilla por su propia magia, locuras y escalofriante aspecto físico.

Aliens reales, Umpa Lumpas, el monstruo del lago Ness y hasta el Conde Chocula han aparecido en la una de las ciudades animadas más queridas por los televidentes, dejando claro que ‘Los Simpson’ es una de las caricaturas más extrañas y divertidas de la televisión.

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