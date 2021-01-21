La película ‘Black Panther 2' es una de las más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Luego de la trágica muerte del actor Chadwick Boseman, los planes de la compañía Marvel Studios han tenido que cambiar a como inicialmente se tenían pensados para Black Panther 2.

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Cabe recordar que el director Kevin Feige confirmó que el personaje de T’Challa no lo podría interpretar otro actor, lo que significa que alguien nuevo será el próximo gobernante de Wakanda y deberá de portar con orgullo el traje de su héroe y protector.

Hasta el momento, todo parece indicar que es casi seguro que la sustituta será Shuri, la hermana de T’Challa, aunque se reveló que tendrá una fuerte competencia por el trono.

Es cierto que la muerte de T’Challa provocará el caos en Wakanda al inicio de Black Panther 2 y muchos personajes competirán por el derecho a gobernar. Descrita como la Incoronación, cada una de las tribus de Wakanda, tuvo la oportunidad de desafiar a T’Challa por el trono en Warrior Falls, hasta que llegó M’Baku de la tribu Jabari y la pareja se enfrentó a una intensa batalla en la que T’Challa finalmente se impuso.

Por lo que Shuri deberá de entrenarse a fondo para derrotar a sus rivales si quiere conseguir el trono, ya que en esta pelea no se puede usar la tecnología, algo que le podría dar mucha ventaja.

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Recordemos que hace un tiempo se llegó a rumorar que el actor mexicano Tenoch Huerta podría llegar a ser parte del elenco de la segunda entrega de Black Panther.

También, se reveló que en Black Panther 2 se podría ver un enfrentamiento entre Wakanda y Atlantis, una situación aparentemente manipulada en secreto por el Doctor Doom.

