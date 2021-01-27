Esta es la razón por la que el papá de Nelson nunca regresó cuando fue a comprar cigarros en ‘Los Simpson’.

Los Simpson tienen múltiples personajes que se han ganado el corazón de todos los televidentes; Lisa, Marge, Flanders, Milhouse y muchos otros más son amados por millones de personas.

Sin embargo, existe un personaje que muy pocos quieren debido a su personalidad agresiva y problemática. Nos referimos a Nelson Muntz, el pequeño niño que molesta a sus compañeros de clase con bromas muy pesadas.

Y es que Nelson tiene una de las historias más oscuras de la serie, pues recordemos que fue abandonado por su papá cuando fue a comprar cigarros.

En un capítulo de Los Simpson, Nelson abre su corazón con Marge y le cuenta toda su historia familiar.

Fue a comprar cigarrillos y jamás volvió, dijo ‘nos olemos luego’, pero él jamás me olió de nuevo

Marge se queda profundamente conmovida por la historia del pequeño, pues hasta lo invita a su casa para darle de comer y ganar dinero cortando el césped.

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Mr. Muntz regresa a Springfield para reunirse con su hijo

Por si fuera poco, la historia por fin se resolvió y dio un giro inesperado, pues Mr. Muntz regresó a la ciudad para reunirse con su hijo.

Y es que, el personaje amarillo, reveló que fue a comprar cigarros cuando se comió un chocolate con maní que le provocó una grave alergia en la piel.

Posteriormente, Mr. Muntz fue capturado por los miembros de un circo que lo tuvieron enjaulado por muchos años.

No quise abandonarte, pero pasó algo horrible cuando fui a la tienda…

Fui a comprar cigarrillos... Me compré una barra de caramelo, la que por desgracia tenía maní, al que soy alérgico. Salí corriendo, cuando pasó un circo por la ciudad

Finalmente, la familia Muntz se reconcilia y se queda a vivir junta Springfield. Sin embargo, el papá de Nelson no es un personaje muy recurrente en la serie, pues sale muy pocas veces.

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