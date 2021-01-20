Recordamos al personaje que logró salvar la vida de ‘Will LaMontagne’ en la serie ‘Mentes Criminales’.

Una de las series más exitosas en la historia de la televisión, es Mentes Criminales o Criminals Minds, que mientras estaba al aire vivió un momento de tensión y angustia luego de que Will LaMontagne casi muere.

Sin embargo, lo que no se esperaba es que fuera salvado por la agente Emily Prentiss, un personaje secundario dentro de la producción.

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Este momento fue muy memorable, ya que el final se dividió en dos partes de la temporada 7. Fue en el episodio 23 llamado Hit, donde un grupo de ladrones de bancos con el nombre de The Face Cards intentaba robar un banco en Washington, en donde Will LaMontagne estaba.

Sin embargo, Will sale herido de bala durante un enfrentamiento con los ladrones y es tomado como rehén, mientras ellos colocan una bomba en el banco, pero, gracias a la agente Emily Prentiss, es salvado y se evita la explosión y con ellos una fuerte tragedia en el banco.

El momento de la boda

Es evidente que Emily Prentiss llega a tiempo para evitar una tragedia y logra salvar a Will LaMontagne y los demás rehenes que se encontraban en el momento del asalto al banco, por lo que Will logra casarse con su novia JJ.

La boda fue llevada a cabo en la casa de SSA David Rossi en su patio trasero, por lo que de esta forma le pusieron fin al episodio de una forma divertida y romántica.

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