‘Cristina Yang’ y ‘George O’Malley': Estos son los personajes que podrían regresar a ‘Grey’s Anatomy’.

Tras el impactante regreso de Patrick Dempsey como el doctor ‘Derek Shepherd’ a la edición número 17 de ‘Grey’s Anatomy’, los admiradores esperan el retorno de otros emblemáticos personajes al show.

‘Derek’ volvió como parte de un sueño de ‘Meredith Grey’, desatando la emoción de miles de fanáticos en todo el mundo. Ante esta emotiva escena, algunos internautas comenzaron a realizar apuestas sobre quién podría incorporarse a este nueva temporada.

Krista Vernoff, productora ejecutiva del programa, ofreció una entrevista para un portal de entretenimiento, donde dejó la puerta abierta para el regreso de grandes actores:

No lo sé. No lo sé. Tendrán que sintonizar y ver quién viene a la playa. Será un descubrimiento feliz…

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La curiosidad de los cibernautas no quedó ahí, pues se dieron cuenta que la página IMDB del show, actualizó su lista de personajes para este 2020. Fue en dicho portal web, donde aparecieron nombres de actores como Sandra Oh (Crsitina Yang), T.R. Knight (George O’Malley), Sara Ramirez (Callie Torres), Jessica Capshaw (Arizona Robbins), Jerrika Hinton (Stephanie Edwards), Jeffrey Dean Morgan (Denny Duquette), Loretta Devine (Adele Webber) y Katherine Heigl (Izzie Stevens).

Todo apunta a que la reciente temporada de ‘Grey’s Anatomy’, pinta para ser una de las más grandes de todos los tiempos, pues podría incluir a los personajes más icónicos de toda la serie.

En su momento, Vernoff reveló para ‘Deadline’, el motivo que la inspiró para incorporar a ‘Derek Shepherd’ a la nueva edición del show:

Era mi trabajo encontrar una manera de darle a los fans alegría, escape y todas esas cosas que hacemos en ‘Grey’s Anatomy’. Les damos romance, les damos humor y les damos alegría, pero mucho de eso falta en la comunidad médica en esta pandemia. Entonces estaba caminando por la playa un día, y pensé, ¿y si hay un emotivo sueño de ‘Meredith’?

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