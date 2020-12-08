Estos son los sorprendentes datos curiosos de la serie ‘The Good Doctor’ que seguramente no conocías.

‘The Good Doctor’ se convirtió en una de las series más aclamadas por millones de espectadores en todo el mundo. El 'Dr. Shaun Murphy', un joven autista, se metió en el corazón de la audiencia debido a su inteligencia, liderazgo y múltiples aventuras en uno de los hospitales más prestigiados de su país.

Sin embargo, existen varios datos curiosos que solo algunos fanáticos de hueso colorado conocían. Estos son los más interesantes:



El 'Dr. Shaun Murphy' habría sido un médico común y corriente

Todos conocemos a Shaun por su sabiduría, brillantez e inteligencia; sin embargo, los productores lucharon hasta el último momento para otorgarle dichas cualidades al joven médico.

En un principio, se tenía contemplado al personaje de Murphy para ser un doctor común y corriente, pero gracias a los productores, el querido médico tiene virtudes que muy pocas personas de la serie poseen.



La inesperada realidad del hospital San José St. Bonaventure.

Parte de la trama se desenvuelve en uno de los supuestos nosocomios más importantes de California; sin embargo, el hospital San José St. Bonaventure es ficticio y creado para la comodidad de todos los actores de la serie.

En el programa, dicho hospital es un de los más prestigiados y reconocidos, pero todo queda en la mente de los admiradores más allegados a ‘The Good Doctor’.

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¿Dónde se filma la exitosa serie de médicos?

Aunque la historia se desarrolla en California, parte de las escenas se grabaron en el área metropolitana de Vancouver, Canadá. 'Neil Melendez', 'Aaron Glassman', 'Claire Browne', 'Morgan Reznick' y por supuesto 'Shaun Murphy' tuvieron que imaginar su vida en tierras californianas durante la filmación de la serie.



Ya existía una serie con la misma trama

Aunque no lo creas, ‘The Good Doctor’ es adaptación de una serie japonesa con el mismo nombre. La versión oriental fue creada por Park Jae-bum y emitida en 2013. Además, constaba de solo 20 capítulos, mismos que fueron cancelados por el mal recibimiento de la audiencia.



Así fue el importante récord que batió y que soprendió a todos

El capítulo piloto de 'The Good Doctor' se estrenó el 25 de septiembre de 2017, además tuvo un buen recibimiento por parte de millones de personas, quienes se engancharon con la trama.

El tercer episodio superó a ‘The Big Bang Theory’ como la serie más vista de la semana. Además, la primera temporada también se mantuvo entre las más vistas por algunos meses.



Los críticos aplaudieron el espectacular trabajo de Freddie Highmore

Freddie Highmore, quien interpretó al doctor 'Shaun Murphy', obtuvo una nominación a los Globos de Oro en la categoría ‘Mejor Actor Drama’. Fue en el 2018, cuando el británico se batió contra otros espectaculares actores de la industria Hollywoodense.



La inigualable trayectoria de Freddie Highmore en la industria del cine

Freddie se dio a conocer entre millones de televidentes por su papel en ‘The Good Doctor’; sin embargo, ya había participado en aclamados filmes como ‘Descubriendo Nunca Jamás’, ‘Charlie y 'La Fábrica De Chocolate’, ‘August Rush’ y otras famosas producciones que revelaron sus dotes actorales.

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