Las curiosidades y datos que seguramente no conocías de la famosa serie animada de Disney ‘Recreo’.

Fue en el año 1997 cuando se estrenó la serie de televisión Recreo o La banda del patio, que su objetivo era entretener a los más pequeños de la casa.

La pandilla formada por el líder T.J. Detweiler, la masculina Ashley Spinelli, el popular Vince LaSalle, la empollona Gretchen Grundler, el grandullón Mikey Blumberg y el recién llegado Gus Griswald, cautivo a millones de niños en el mundo.

Este grupo de amigos iban juntos a clase y compartían grandes aventuras. Todos esperaban ansiosos la llegada del recreo y poder vivir todo tipo de historias; sin embargo, la serie se despidió de sus seguidores el 5 de noviembre de 2001, tras cuatro años y 127 episodios repletos de las mejores aventuras y lecciones de amistad.

Te puede interesar: Los creadores de la nueva cinta animada de Pixar, 'Soul', revelan el verdadero final de la película.

Por eso ahora te presentamos cinco cosas que no conocías:

• Un episodio piloto con una estética diferente.

En el capítulo piloto de Recreo, los personajes eran completamente diferentes a los que conocemos, con una estética menos atractiva, colores más apagados y un trazado un tanto simple y no tan definido.

• La mayoría de los personajes son doblados por niños.

Un dato completamente desconocido es que las voces de los personajes protagonistas fueron dobladas por niños de verdad.

Cinco de los seis personajes principales fueron doblados por niños, con la excepción de Spinelli. Lo malo es que los niños sufren modificaciones de voz en la pubertad, por lo que tuvieron que cambiar de intérpretes en varias ocasiones.

• El nombre completo de T.J. se desvela en un episodio y no se menciona más.

T.J. fue el nombre elegido para el líder de la pandilla, un apodo formado por las iniciales de los dos nombres del personaje. En repetidas ocasiones se mencionó que la T correspondía a Theodoro, y la J por su segundo nombre, Jasper.

• El personaje de Gretchen Grundler está inspirado en la mujer de uno de los creadores.

Gretchen Grundler, la típica niña muy inteligente que siempre obtenía los mejores resultados académicos, su peculiar estética reflejaba a una niña buena, formal y estudiosa, con las típicas gafas, sus dos trenzas, su vestido siempre impoluto y algunos complementos como el lápiz y la calculadora, fue creado a raíz de una fotografía de la infancia de la mujer de Paul Germain, uno de los creadores de la serie.

También te puede interesar: ‘Toy Story’ y ‘Buscando a Nemo': Estas son algunas películas infantiles que tenían un final diferente.

• El aspecto del director Prickly está basado en el crítico de cine Gene Shalit.

Los papeles secundarios en esta ocasión son una parte importante para la exitosa serie, ya que se caracterizaban por interpretar todo tipo de estereotipos de alumnos y profesores que se pueden encontrar en cualquier colegio, desde el típico soplón, hasta la maestra más estricta y exigente. Una gran representación de esto son Randall, Finster, Ashleys o el director Prickly, por lo que el aspecto del director estaba inspirado en el famoso crítico de cine Gene Shalit, que destaca por una estética muy peculiar.

