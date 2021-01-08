Te revelamos algunas curiosidades sobre las películas de Pixar que seguramente no conocías.

Pixar es uno de los estudios de animación más importantes en el mundo, pues ha creado varias películas que marcaron la infancia de muchas personas en el mundo.

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Por ello, te presentamos algunos datos curiosos que seguramente no conocías de las cintas del socio comercial de Disney.

Todo un universo de puertas

Desde el principio se dio a conocer que Monsters Inc. tenía el poder de todas las puertas de todos los armarios de los niños del mundo; sin embargo, se ha revelado que se basaron en una paleta de 26 colores de pinturas, doce estilos, ocho tonos de maderas, diez calcomanías, seis diseños de picaporte y tres tipos de herrajes.

Miles y miles de globos

Ahora es el turno de la casa de Carl en Up, nuestro abuelito favorito, que necesitó 20 mil 622 coloridos globos para poder cumplir el sueño de su amada.

Pelitos al millón

Regresando a la ciudad de Monstruópoilis, el más grande asustador cuenta con 25,336 pelos 'clave' sobre su cuerpo, aunque es importante conocer que estos 'diseños' se utilizan para guiar el movimiento y la forma de alrededor de 2.3 millones de pelos "reales".

Producción deliciosa

Se crearon alrededor de 270 piezas de comida para lograr esta película, mismos que se prepararon en una cocina real para ser retratadas por un fotógrafo y de esta forma naciera la magia de la animación.

202 dientes

En la popular película de Buscando a Nemo, Bruce, el tiburón, cuenta con 202 dientes, un gran detalle por parte de Pixar, ya que los tiburones blancos llegan a tener más de 20 mil dientes en toda su vida.

Encontraron a Nemo ¿antes de que se perdiera?

La compañía de Pixar, en muchas ocasiones, suele dar pistas o referencias de otras de sus películas dentro de cada una de sus cintas. En Monsters, Inc., cuando Boo le muestra sus juguetes a Sully, aparecen tres personajes que nos recuerdan a otros mundos.

La pelota de Loxo, a quien conocimos en el cortometraje de Loxo Jr e hizo su debut en Toy Story; a Jessie, quien se unió a Toy Story en la secuela de esta saga, y a Nemo, quien años más tarde logró su aparición en su propia cinta.

A113

En varias películas de Pixar al principio suele aparecer A113, esto se debe a que era un salón donde se impartía la clase de Animación de personajes en el Instituto de Arte de California. Entre los alumnos que cursaron esa asignatura está el director de Toy Story, John Lasseter y el de Los Increíbles, Brad Bird.

La comida que realmente odiaste

Cada cultura tiene una dieta diferente y Pixar lo notó. Por esta razón, en Intensamente la comida que detesta Riley está tropicalizada. En América el enemigo fue el brócoli, en Japón los pimientos verdes.

La omnipresencia de Pizza Planeta

Toy Story presentó la camioneta del increíble y temático restaurante Pizza Planeta. Desde que tuvo su debut, la icónica camioneta amarilla con el cohete en el techo ha estado presente en todas las películas de Pixar, aunque en la única que no fue en Los Increíbles.

Princesas y castillos

Es cierto que casi todas las películas de princesas tienen un castillo, la historia las obliga a pensarlo como el hogar obligado de la realeza; sin embargo, con la primera película de princesas que creó Pixar, Valiente, el equipo de producción invirtió en la investigación de castillos; incluso los visitaron para crear una imagen más real de éstos.

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