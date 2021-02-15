Matt Groening, creador de ‘Los Simpson’ y ‘Futurama’, cumple 67 años repletos de creatividad infinita.

Matt Groening está de manteles largos, pues celebra su cumpleaños número 67 con innumerables éxitos en su carrera artística.

Y es que el dibujante marcó un antes y un después en la industria de las series animadas, pues fue quien invento el reconocido programa ‘Los Simpson’.

Fue en 1987, cuando la caricatura se transmitió en formato de capítulos cortos en ‘El Show de Tracey Ullman’. Ante el rotundo éxito y aceptación de la gente, Matt Groening tuvo la oportunidad de tener su propio espacio para transmitir ‘Los Simpson’ en episodios mucho más largos.

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Desde su debut el 17 de diciembre de 1989, se han emitido más de 600 episodios, donde se cuenta la historia de una familia de clase media en los Estados Unidos.

‘Homero’, ‘Marge’, ‘Bart’, ‘Lisa’ y ‘Maggie’ se convirtieron en los personajes más queridos y aclamados por millones de fanáticos del mundo, siendo Matt el pionero del humor ácido y referencias a otros momentos importantes de la cultura pop.

La exitosa vida de Matt Groening empezó desde muy temprana edad

El famoso dibujante nació el 15 de febrero de 1954 en Portland, Oregón, Estados Unidos. Desde muy pequeño mostró gran interés por la comedia, pues estuvo influenciado por su padre Homer Philip Groening, un cineasta, publicista, escritor y dibujante de caricaturas.

Tempo después, Matt honró a su padre y a otros familiares en 'Los Simpson', donde nombró a los personajes amarillos con referencias a su mamá Margaret, sus dos hermanas Lisa y Maggie y su abuelo, Abraham.

La vida íntima del creador de ‘Los Simpson’ no es un secreto, pues se sabe que tiene dos hijos llamados Homer William y Abraham, fruto de su relación con Deborah Caplan.

Tras terminar su relación con Deborah, el dibujante inició un romance con la argentina Agustina Picasso desde 2008.

En este último matrimonio, fueron concebidas las gemelas India Mia y Luna Margaret; los gemelos Venus Ruth y Sol Matthew; y un niño que responde al nombre de Nathaniel.

Matt Groening siempre será recordado por crear a ‘Los Simpson’; sin embargo, también es dueño de otros importantes proyectos como la serie ‘Futurama’, donde mezcla su característico humor ácido con referencias a la cultura pop.

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