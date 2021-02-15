Conoce las situaciones inmorales de ‘Miranda Bailey’ en la popular serie de televisión ‘Grey’s Anatomy’.

La popular serie de televisión Grey’s Anatomy ha tenido a grandiosas personalidades, una de ellas Miranda Bailey, quien es uno de los personajes más queridos y emblemáticos de la historia de médicos, debido a que cuenta con un vínculo profundo con varios personajes de la serie a lo largo de las 17 temporadas.

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Y es que Miranda Bailey se convirtió en la mentora de muchos de los doctores; mientras que ella aprendió del doctor Richard Webber gran parte de lo que sabe.

Es importante mencionar que la cirujana y administradora, tuvo que afrontar muchos problemas, pues no solo debía de cuidar a sus alumnos, si no de su trabajo, sus pacientes, además de tener tiempo para cuidar de su hijo y superar su separación.

Por eso, ahora recordamos algunas situaciones que nos hizo vivir Miranda Bailey durante su estancia en la exitosa serie de televisión Grey's Anatomy.

Una de las más memorables es la enemistad que tenía con Eliza Minnick, la consultora contratada por Miranda Bailey y Catherine Fox para solucionar cualquier situación que resultará con el programa de residencia en el hospital.

Otra situación, fue cuando fue la mentora de varios médicos, tuvo varios roces y problemas con su maestro, Richard Webber, con quien no siempre tuvo una gran relación.

Incluso, Miranda Bailey lo resintió mucho cuando Webber trató de ayudarla a atravesar una fase difícil cuando se encontraba lidiando con la revelación de que había infectado a varios pacientes por una infección que ella portaba.

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Recordemos que hace poco se estrenó la última temporada de la popular serie en donde hemos logrado ver varias sorpresas y un cambio radical en cada uno de los episodios.

