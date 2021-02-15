El cantante y actor Harry Styles podría tener un papel en una de las películas de Marvel Studios.

Harry Styles comenzó su trayectoria artística en la industria musical; sin embargo, después de ser parte de la exitosa banda One direction, busca la forma de darle más camino a su carrera como actor.

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Hay que recordar que una de sus cintas más famosas es Dunkerque del año 2017; también, está rodando Don’t Worry Darling, un thriller dirigido por Olivia Wilde, en el que reemplazó al actor Shia LaBeouf. Pero esto no es todo, ya que se ha revelado que se podría ver a Harry Styles en el Universo Cinematográfico de Marvel Studios.

Tras rechazar el exitoso papel de Eric en la nueva versión de la popular película La Sirenita, y de negarse a interpretar al nuevo James Bond luego de retiro de Daniel Craig, todo parece apuntar a que formará parte de Marvel Studios.

Hasta el momento, no se ha revelado cuál será el papel que interpretará Harry para Marvel, pero sin duda la noticia ha causado sensación entre los millones de seguidores del artista británico.

En redes sociales ha trascendido que dicha película es Los Eternos, que lleva mucho tiempo rodada, editada y con sus efectos especiales terminados, aunque la compañía no ha querido dar ningún avance.

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Los Eternos es una historia que estará ambientada en dos épocas, cuando Los Eternos llegan a la Tierra y son considerados dioses por las civilizaciones antiguas. También, se podrán ver en la actualidad, cuando despiertan de un largo sueño después de los eventos de Vengadores: Endgame (2019) y el uso de las Gemas del Infinito.

