Marvel vs DC Comics: Descubre a los actores que realizaron una formidable participación en ambos universos.

La batalla interminable entre Marvel y DC Comics es una de las más comentadas por todos los amantes de los superhéroes. Más de un cinéfilo tiene su opinión sobre qué universo guarda a los personajes de ficción más poderosos de todos los tiempos.

Sin embargo, algunos actores realizaron una exitosa participación en ambos mundos, en los que lograron encarnar a los superhéroes más reconocidos de la industria cinematográfica:



Ryan Reynolds

El actor canadiense se ganó el cariño del público tras ingresar al Universo DC, donde realizó la actuación de 'Linterna Verde'. Su valiosa aportación al mundo de los superhéroes fue tan poderosa que más tarde lo llamaron de Marvel para participar en ‘Deadpool’.

Ben Affleck

El actor estadounidense es considerado como uno de los ‘Batman’ favoritos de todos los tiempos. Se ganó las palmas del público desde el primer momento que encarnó a Bruce Wayne, una de las figuras más importantes en DC Comics.

Sin embargo, Affleck ya había participado como Daredevil en el Universo Marvel. Es uno de los pocos artistas que incursionó en los dos mundos con éxito.

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Halle Berry

La actriz estadounidense dejó claro que es una digna representante del Universo DC, donde realizó una maravillosa participación interpretando a ‘Gatubela’.

Halle se ganó el título de la villana favorita en la pantalla grande, explotando sus talentos tras encarnar a la sensual antagonista, aunque no se libró de las críticas por su actuación.

Sin embargo, Berry también fue parte del Universo Marvel cuando interpretó exitosamente a ‘Storm’ en la saga de ‘X-Men’.

Michael Fassbender

El actor alemán deslumbró a todos con su espectacular aparición en el Universo Marvel, donde interpretó a ‘Magneto’ en la saga de ‘X-Men’. Sin embargo, pocos saben que Michael también fue parte de 'Jonah Hex', propiedad de DC Comics.

El inigualable intérprete acabó con la rivalidad entre ambos universos.

Chris Evans

El actor estadounidense es conocido por darle vida a 'Capitán América' y a 'Antorcha Humana', personajes del famoso mundo de Marvel. Sin embargo, Chris también se aventuró en el Universo DC, donde se ganó un papel en la cinta ‘The Losers’ en el 2010.

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