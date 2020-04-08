La serie Superman y Lois podría ya tener a la actriz que le de vida al papel de Lana Lang y acompañar a Clark Kent.

Una de las series más esperadas por los fans es sin duda la de Superman y Lois, pero que en este momento se encuentra en pausa por la pandemia global del coronavirus, pero eso no ha sido factor para que la producción siga integrando nuevos actores al elenco.

Te puede interesar:

El reencuentro de Friends se grabó sin importar la contingencia por coronavirus y está listo para estrenarse.

De acuerdo con información del sitio web Deadline, la serie será parte del Arrowverso hasta el momento se sabe que tiene pensado que la famosa artista Emmanuelle Chriqui le de vida al personaje Lana Lang.

La actriz es reconocida por su participación en The Passage, pero ahora tendrá uno de los retos más importantes de su carrera al interpretar a una de las parejas más famosas de Clark Kent, en la serie Superman y Lois.

Lana Lang será un personaje totalmente diferente a los que anteriormente pudimos ver en Smallville o en cualquier otra producción de la franquicia. El papel será el de una asistente de préstamos que labora en un banco local, siendo la única que se queda mientras sus amigos dejan el pueblo en busca de un mejor futuro.

Otros miembros del elenco que integrarán Superman y Lois son Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch, quienes ahora tendrán papeles más importantes, pero con los mismos personajes que ya habían interpretado en Arrowverso, mismo que están relacionados con Supergirl.

También te puede interesar:

Harley Quinn tendrá un romance en la segunda parte de ‘Birds of Prey’ con Poison Ivy. Conoce los detalles.

Por su parte, Todd Helbing, quien en el pasado ya hemos tenido la oportunidad de verlo en el showrunner de The Flash, ahora será quien sea la parte principal de la historia, aunque por el momento no se tiene fecha de estreno y todo se ha retrasado por la pandemia del coronavirus.

Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus apenas es del 0.7% al 1% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las cifras de víctimas mortales por el Covid-19 que se han mencionado entre el 2% y el 4% corresponden a países como China, donde se habría originado este virus. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.

