FOTO: Este es el misterioso y sexto personaje de ‘Los Simpson’ que muy pocos fanáticos recuerdan.

‘Los Simpson’ son una de las familias más queridas y aclamadas por millones de personas en todo el mundo. Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie se metieron en el corazón de muchos televidentes debido a sus aventuras, locuras y maravillosos momentos juntos.

Sin embargo, poco se habla de 'Chip Davis', un integrante de la comunidad de Springfield que falleció por motivos desconocidos.

Y es que, en uno de los capítulos del programa, se puede ver cómo el pueblo realiza un emotivo funeral para despedir al querido miembro de Springfield.

Amado esposo, padre, asistente de las juntas al pueblo, Duffman 1992 – 1996, 2008. Lector de pruebas del cartel de Springfield, Chip Patiño, Supervisor de retiro de cristales del domo

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Por si fuera poco, no sé sabe exactamente quién fue este misterioso ciudadano que se ganó el título de ‘El personaje más amado’, dejando a millones de fanáticos con dudas y conmovidos tras el funeral ficticio.

Sin embargo, fue en el mismo homenaje, donde se reveló que ‘Chip’ fue el encargado de remover los cristales que quedaron en la ciudad, cuando surgió el altercado en la película de ‘Los Simpsons’.

Además, este hombre con gafas cuadradas y chamarra gris, también esconde un emotivo significado fuera de la serie estadounidense.

Debemos recordar, que en su momento, Marcia Wallace, actriz de doblaje que le dio vida a ‘Edna Krabapple’, falleció por una supuesta neumonía y otros problemas relacionados con el cáncer.

Se dice que, la incorporación de ‘Chip Davis’ a ‘Los Simpsons’, fue parte de un homenaje a la fallecida Wallace.

No fue el único tributo que se realizó para Marcia, pues en el capítulo 533 de la temporada 25, se dedicó una despedida especial en una pizarra con la frase “Realmente te extrañaremos, Señora K”.

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