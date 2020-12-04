El actor mexicano Tony Dalton será parte del elenco de la serie ‘Hawkeye’, próxima a estrenarse.

Los fichajes de Marvel al talento mexicano suman a un actor más. Se trata de Tony Dalton, quien se acaba de anunciar como parte del elenco de la serie Hawkeye, que está próxima a estrenarse.

Con este nuevo proyecto, el actor se suma a la lista de artistas mexicanos que se han unido al Universo Marvel, esta vez con un personaje que ha aparecido como un supervillano y un superhéroe.

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De acuerdo con lo que se ha detallado sobre esta nueva aventura de Tony Dalton, estaría listo para dar vida a Jack Duquesne, personaje que también es conocido como Swordsman, uno de los primeros maestros del protagonista del comic.

Resalta que esta sería la primera vez que en el Universo Marvel se mencione a Swordsman, un personaje que fue descrito por su creador, Stan Lee, como un atleta de nivel olímpico sin poderes sobrehumanos, pero que es un estratega muy hábil en el combate sin armas.

Según los medios experimentados en temas de comics y este tipo de proyectos, el personaje al que interpretará Tony Dalton sería uno de los más importantes de la serie, ya que, en las historietas, Swordsman entrenó al propio Clint Barton.



La serie Hawkeye

En la serie Hawkeye el papel principal lo lleva Jeremy Renner, en tanto que la actriz Florence Pugh tomará el papel de Black Widow en sustitución de Scarlett Johansson.

Hawkeye aún no tiene una fecha de estreno prevista, pero se tiene planeada para ser parte de las producciones a una plataforma de contenidos streaming.



Tony Dalton

El actor mexicano es reconocido por sus participaciones en series y telenovelas como Los Simuladores, Sr. Ávila, Rebelde y Better Call Saul, entre otras producciones de cine y televisión.

Recordemos que el anuncio de que Tony Dalton participará en Hawkeye, coincide con la reciente noticia de que el mexicano Tenoch Huerta se sumaría al elenco de Black Panther 2.

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