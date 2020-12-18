Los actores tienen grandes historias de amor fuera del set de ‘Grey’s Anatomy'; conoce a las parejas del elenco.

‘Grey's Anatomy’ se ganó el corazón de los televidentes debido a su excelente trama y actuación de grandes personalidades hollywoodenses. La serie estadounidense llamó la atención de los espectadores desde el primer capítulo transmitido el 27 de marzo del 2005.

Sin embargo, fuera del set de grabación, los actores viven románticas historias de amor con sus respectivas parejas sentimentales. Descubre a las personas que enamoraron a tus actores favoritos de 'Grey's Anatomy'.



Ellen Pompeo y Chris Ivery

Aunque los admiradores sueñan con el noviazgo entre ‘Meredith’ y ‘Derek’, la actriz estadounidense tiene un sólido romance con el productor discográfico Chris Ivery.

La pareja se conoció en el 2003, generando altas expectativas entre millones de fans. Ellen y Chris se casaron en 2007 en un evento privado que reunió a familiares y amigos cercanos en Manhattan. Actualmente tienen tres hijos llamados Stella, Sienna y Eli.

Te puede interesar:

TOP 5: Estos son los mejores episodios navideños, conmovedores e imperdibles de ‘Grey’s Anatomy’.



Patrick Dempsey y Jillian Fink

El cirujano ‘Derek Shepherd’ encontró el amor en los brazos de una guapa estilista estadounidense. Patrick era cliente de Jillian; sin embargo, se enamoraron a primera vista y sellaron su amor en una majestuosa boda en 1999.

Actualmente tienen una hija llamada Talula Fyfe y los mellizos Darby Galen y Sullivan Patrick. La familia destaca por estar alejada de la polémica y de los escándalos, pues se mantienen enfocados en sus proyectos profesionales.

Katherine Heighl y Josh Kelley

La actriz que encarnó a ‘Izzie Stevens’ conoció a su actual esposo durante el rodaje del video musical ‘Only You’. Katherine conoció al músico en el 2007; sin embargo, decidieron adoptar una niña dos años después de sellar su historia de amor en el altar.

Actualmente, la pareja tiene tres hijos llamados Naleigh, Adelaide Marie y Joshua Bishop. La actriz también tiene un blog llamado ‘Those Heavenly Days’, donde brinda consejos de maternidad y tips a los padres de familia primerizos.

Camilla Luddington y Matthew Alan

Camila quien interpretó a ‘Jo Wilson’ encontró el verdadero amor fuera de 'Grey's Anatomy'. Fue en el año 2008, cuando la actriz inglesa conoció a Matthew Alan y tiempo después se casaron en una boda íntima frente a las olas del mar.

Actualmente, los enamorados tienen una hermosa familia con dos hijos llamados Hayden y Luca, quien llegó al mundo en agosto de este mismo año.

Kelly McCreary y Pete Chatmon

La también conocida como ‘Maggie Pierce’ inició un sólido noviazgo con el director audiovisual Pete Chatmon, a quien conoció durante las grabaciones de ‘Grey's Anatomy’ en el 2017.

Fue en el 2019, cuando los premiados actores se casaron en una boda que dio de qué hablar entre la prensa estadounidense.

La pareja demuestra su amor a través de románticas postales en las redes sociales, donde dejan claro que su romance es sólido y duradero.

También te puede interesar:

Mira cómo lucen en la actualidad los actores de ‘Yo soy Betty, la fea’ a 21 años de su estreno. (FOTOS)