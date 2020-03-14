Conoce la razón por la que Akira Toriyama nombró a los saiyajins de esa forma en el anime Dragon Ball.

Los millones de fans en todo el mundo del anime Dragon Ball saben que los personajes principales de la caricatura como son Goku, Vegeta y Gohan son lo seres más poderosos del universo y se les conoce con el nombre de saiyajins, que son una raza de alienígenas en torno a quienes gira gran parte de la historia creada por Akira Toriyama.

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Pero después de muchos años, los seguidores del anime se han empezado a preguntar el significado del nombre de la peculiar raza. Todo se encuentra inspirado en la palabra ‘Yasai’ que no significa otra cosa que verduras en el idioma japonés.

Por esta razón el nombre de la gran mayoría de los personajes será algo parecidos al nombre de las verduras. Un ejemplo de la situación el nombre Kakarotto es muy parecido a (Carrot / Zanahoria), Raditz (Rábano) y Brolu (brócoli).

La verdadera razón se reveló en el lejano 2004 cuando Akira Toriyama dio una entrevista explicando que no quería que las cosas fueran evidentes o muy obvias.

Les puse nombres de vegetales para contrarrestar el argumento habitual es una raza guerrera, así que obviamente comen carne

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Al final todo tenía la intención de demostrar que para ser uno de los mejores guerreros saiyajin, no solamente se tiene que comer una buena porción de carne.

Además de que su creador también dio otro argumento que podría parecer demasiado graciosos en la actualidad y es que los nombre que dio a cada uno de los personajes, también le ayudó a agruparlos de manera más sencilla y no confundirlos.

Esto suena bastante lógico ya que dentro de la franquicia existen una gran cantidad de personajes.

