Esta fue la predicción de ‘Los Simpson’ donde aseguraron que Tom Hanks contraería coronavirus.

No es la primera vez que Los Simpson predicen algunos de los acontecimientos mundiales más importantes. Para sorpresa de los fans, los personajes animados se adelantaron a la noticia de que Tom Hanks se aislaría a causa del Coronavirus.

En Los Simpson, La Película, el actor de 63 años aparece por algunos minutos para promocionar un cañón "porque el anterior ya es aburrido".

Este es Tom Hanks diciendo: Si me ven en persona, por favor, déjenme ser

Así se expresa el personaje animado, hacía el Gobierno de Estados Unidos, que ha perdido su credibilidad ante el pueblo de Springfield y utiliza a Tom para venderles una noticia falsa.

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Al ver la escena, los fans no pudieron evitar mandar divertidos comentarios en Twitter:

Ya lo habían dicho ‘Los Simpson’, recurrir a Tom Hanks para que la cosa se ponga seria...

En una parte de la película de ‘Los Simpson’ sale cómo el gobierno contrata a Tom Hanks para darle credibilidad a los sucesos

No es la primera vez que los fans se dejan ver sorprendidos ante las predicciones de los personajes amarillos. El capítulo, Marge In Chains, dio mucho de qué hablar, pues se muestra cómo un virus infecta a todos los habitantes de Springfield.

Tom Hanks dio la noticia de que contrajo el CODVID-19 a través de su cuenta de Instagram. Se encontraba en Australia junto a su esposa, Rita Wilson cuando comenzaron a tener síntomas parecidos a los de un resfriado común y al hacerse la prueba, ambos dieron positivo en el Coronavirus.

Nos sentimos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que éramos positivos

El actor reveló que se aislaron por algún tiempo y seguirán el protocolo correspondiente.

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