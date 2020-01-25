Alessandra Rosaldo revela su condición para grabar otra temporada de la serie ‘De viaje con los Derbez’.

Una de las familias más queridas del medio artístico es la de Eugenio Derbez, misma que protagonizó una serie de Amazon Prime llamada De Viaje con los Derbez durante su visita a Marruecos. Ahora, Alessandra Rosaldo revela si se encuentran preparando la segunda temporada.

Al parecer, un gran obstáculo es la organización de cada uno de los miembros de la famosa familia. Alessandra Rosaldo declaró que si todos los miembros de los Derbez llegan a ponerse de acuerdo, lo más seguro es que este año le den una gran sorpresa al público.

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En eso estamos, estamos deliberando, la familia está deliberando a ver qué pasa, pero todo parece ser que sí

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La vocalista de Sentidos Opuestos habló para Suelta la Sopa y recordó algunos momentos que vivió durante el viaje, los cuales disfrutó con Eugenio Derbez y su hija, Aitana.

Me gustó muchísimo cómo la relación de Aitana con sus hermanos se fortaleció muchísimo

Sin embargo, también hubo momentos de tensión entre los miembros de la familia. Alessandra recordó cómo fueron los problemas que se presentaron durante la realización del show De Viaje con los Derbez.

Lo difícil fue la convivencia de los adultos, no habíamos viajado nunca así durante tanto tiempo y tan intenso, entonces de repente hubo momentos en los que hubo un poquito de tensión, nada que no pase en todas las familias. Estar ahí es un poquito pesado, pero la verdad es que fue una bendición para todos

Aunque no se sabe oficialmente si habrá una segunda temporada de la serie, sus fans esperan conocer más a fondo a la familia Derbez.

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