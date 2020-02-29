‘Grey’s Anatomy': Así se despidieron de ‘Alex Karev’, personaje interpretado por Justin Chambers.

Los fans de la serie Grey’s Anatomy llevan bastante tiempo siguiendo al personaje de Alex Karev, para ser claros desde el 2005; sin embargo, en enero de este año el actor Justin Chambers anunció que se retiraba de la serie.

Fue este viernes cuando se publicó un video donde se adelanta la despedida de Alex Karev de Grey’s Anatomy tras 16 temporadas en donde participó.

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Todo indica que el siguiente capítulo será un tributo al fiel confidente de Meredith Grey. En el adelanto se puede ver varias escenas de la serie, desde que comenzó como interno hasta convertirse en jefe de cirugía interino.

El próximo jueves 5 de marzo será el adiós oficial de Alex Karev con el capítulo titulado Leave A Light On (Deja una luz encendida), ya que será el cierre a su historia.

De acuerdo con la cadena ABC, en enero que el episodio del 14 de noviembre fue el episodio final de Justin Chambers, por lo que es probable que no veamos nuevas imágenes de Alex en el episodio.

No hay buen momento para decir adiós a un show y un personaje que ha definido gran parte de mi vida durante los últimos 15 años”, dijo Chambers en su declaración. “Sin embargo, desde hace un tiempo, he esperado diversificar mis roles de actuación y opciones de carrera. Y, mientras cumplo 50 años y soy bendecido con mi esposa y cinco maravillosos hijos, ahora es ese momento

Así se despidió el actor de su personaje. Lo que se sabe de la historia es que Alex Karev se fue en silencio para cuidar a su madre enferma y nunca volvió a aparecer. Esto dejó a sus seguidores preguntando que le había pasado a su amado Doctor.

Recordemos que Karev dejó de responder a las llamadas de su esposa, Jo (Camilla Luddington) y por un momento pareció estar escribiendo un mensaje a Meredith (Ellen Pompeo), sin embargo, este mensaje nunca apareció.

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