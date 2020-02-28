Alison Brie podría interpretar a She-Hulk en la próxima serie del Universo cinematográfico de Marvel, que se estrenará a través de una plataforma de streaming, de acuerdo con Tomatazos, el portal especializado en temas de cine.

Después de varios meses de especulaciones entre los seguidores de Marvel, todo indica que por fin han logrado coincidir en contratar a Alison Brie para que encarne a Jennifer Walters en She-Hulk.

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Y es que según la página web, existe un rumor que indica que la actriz ya estaría en la mira del estudio, lo cual contradice los requisitos publicados en Comic Book, donde se decía que la compañía buscaba una actriz de entre 26 y 34 años, y la estrella tiene 37.

De acuerdo con Forbes, Jennifer Walters (She Hulk) es en gran medida un personaje de comedia en sus nuevas versiones, pues a diferencia de su primo Bruce Banner (Hulk), pues ella mantiene su personalidad cuando se convierte, debido a que su exposición a la radiación gamma es mucho menor.

Alison Brie es actualmente una de las protagonistas de la serie Glow, donde demuestra que posee todo para darnos un papel cómico y dramático al mismo tiempo, por lo que los fanáticos no tienen duda que podrá llenar los zapatos de la superheroína sin ningún problema.

Esto fue revelado por Daniel Ritchman a través de su cuenta Patreon, donde indicó que el estudio está buscando a una actriz que cuente con las características de Alison Brie para interpretar a She-Hulk.

Interpretar a este personaje sería un gran paso en la carrera de Brie, dado que este personaje está pensado para permanecer en el universo cinematográfico de Marvel por un largo tiempo, esto después de que se revelara que en un corto periodo, She-Hulk pasará a formar parte del equipo Avengers.

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