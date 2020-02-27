Fondo de Bikini está de manteles largos tras celebrar el cumpleaños de Patricio Estrella, el mejor amigo de Bob Esponja.

Una de las mejores caricaturas que se volvió en un clásico fue la de Bob Esponja, donde se relataban las aventuras que éste pasaba al lado de sus amigos, especialmente de Patricio Estrella, su mejor amigo que este día cumple años.

No había capítulo en el que la esponja cuadrada y la estrella rosada reflejaran la fuerte amistad que había entre ellos dos, pues juntos se apoyaban en los difíciles días, pero también crecieron y vivieron experiencias inigualables.

Fue así que Patricio Estrella se convirtió en un personaje sumamente importante dentro de la caricatura, por lo que este 26 de febrero Fondo de Bikini está de fiesta y de manteles largos para festejar el cumpleaños número 34.

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El personaje fue creado por Stephen Hillenburg quien decidió dar vida a una estrella marina que se volvió polémica con el paso del tiempo. Fue un 26 de febrero de 1986 cuando Patricio nació en una comunidad de estrellas de mar que se hicieron llamar Asteroideas.

Con el paso del tiempo, Patricio se separó de su comunidad y llegó al vecindario donde vive su mejor amigo, quienes son vecinos del gruñón Calamardo. A comparación de sus vecinos, la estrella es el único que no trabaja, por lo que su vida es muy tranquila y, regularmente, no se mete en ningún problema.

Aunque, su carácter lo llevó a ganarse el cariño de los televidentes que se volvieron fan de esta serie, pues siempre se comportó cariñoso, a pesar de lo lento que reaccionaba para pensar, además de que daba algunos mensajes emotivos.

No obstante, el cumpleaños 34 no ha pasado por desapercibido en las redes sociales, pues varios internautas, que se proclamaron fans de estos personajes, hicieron uso de sus redes sociales para mandarle una pequeña felicitación de cumpleaños.

Feliz cumpleaños Patricio! 💖

Hoy 26 de febrero cumpleaños, según Internet cumple 34 años!! pic.twitter.com/3lwf7CtYHT — Fernando García (@Fernandolindman) February 26, 2020

Bob Esponja tendrá su propio cereal

La fiebre de Bob Esponja, pantalones cuadrados no termina, pues ahora lanzarán un cereal esponjoso, cuadrado y crujiente para celebrar la aparición de este divertido y carismático personaje.

De acuerdo con lo que se ha dicho, no se tiene asegurada la fecha de lanzamiento, pero se espera que sea este año junto con su última película Bob Esponja: Al Rescate.

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