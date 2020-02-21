Ya falta muy poco para el estreno de la serie que contará la niñez de Bob Esponja Pantalones Cuadrados.

El pequeño Bob Esponja se está preparando para el próximo lanzamiento de su serie Kamp Koral: SpongeBob´s Under Years, en el que estaremos viendo toda la historia de la niñez de nuestro personaje favorito de color amarillo.

Te puede interesar:

VIDEO: Kaley Cuoco, de 'The Big Bang Theory', y su breve y secreta aparición en un capítulo de la serie de 'Youg Sheldon'.

Será en este verano en el que podremos disfrutar de la caricatura, pues en esta ocasión veremos las aventuras que tendrán todos con una edad en la que definitivamente, nos harán recordar aquellos años en los que solíamos hacer travesuras.

La serie animada viene en conjunto de otras producciones que estarán siendo lanzadas casi al mismo tiempo, pero ha sido el proyecto de Bob Esponja el que nos emociona. Esta sería la precuela de Bob Esponja y contará la carismática vida de una esponja de 10 años.

Constará de 13 episodios, en los que vamos a poder disfrutar de todas las travesuras que hará con sus amigos de Fondo de Bikini tras unas largas vacaciones veraniegas, en la que, como niños, sólo se piensa en jugar y hacer muchos amigos.

En la versión estadounidense, se han reunido a las voces que desde un principio se prestaron para darle vida a cada uno de los personajes. Desde la de Bob Esponja, Patricio Estrella, Calamardo y Don Cangrejo.

Después de 20 años del estreno de Bob Esponja, estaremos disfrutando de la vida de este simpático y parlanchín personaje, pero conociendo sus orígenes y la manera en la que él creció. Tal vez nuestra duda de cómo eran sus papás con Bob sean resueltas y de esa forma, saber un poco más de él y del resto del elenco animado.

También te puede interesar:

FOTO: Ash y Serena, de Pokemon, aparecen junto a sus hijo, en una imagen que hizo enloquecer a los fans de la serie.

No olvides que será en este verano el estreno de Kamp Koral: SpongeBob´s Under Years. ¿Te lo piensas perder?

