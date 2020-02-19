FOTO: Ash y Serena, de Pokémon, aparecen casados y junto a sus hijos, en imagen que hizo enloquecer a los fans.

Los fans de Pokémon están sorprendidos luego de que en redes sociales se viralizara una imagen en la que el protagonista de la serie, Ash Ketchum, aparece junto a su compañera de viajes, Serena, con quien se habría casado y hasta tuvieron dos hijos.

La polémica foto es un FanArt compartido por un usuario en la red social Reddit, en la que se muestra a Ash, que tendría 33 años, y Serena, quienes se habrían casado, y ahora tendrían un par de hijos: Lara Ketchum, de 12 años, e Ivan Ketchum, de 7.

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Aunque la imagen se muestra con el formato de la popular revista japonesa CoroCoro, publicación que suele revelar novedades sobre la cultura popular en Japón, se trata de un trabajo hecho por un fan identificado como NoVaNoah en la plataforma DevianArt.

Como parte de la historia que el usuario fabricó alrededor de la ilustración, indica que Ash se convirtió en el campeón de Kanto y en el líder de gimnasio de Pueblo Paleta, mientras que Serena logró su sueño de convertirse la superestrella de esta región y su natal Kalos.

Por otra parte, la historia del aficionado también menciona qué es de la vida de Lara, la hija mayor de la pareja, quien se desempeña como entrenadora Pokémon, al igual que su padre, mientras que Ivan -el hijo menor- es estudiante en el Instituto del Profesor Oak.

A pesar de que el anime de Pokémon esté centrado en los monstruos de bolsillo, los fans han encontrado una nueva motivación en cada temporada de la serie: ver cómo se relaciona Ash, el eterno protagonista de la historia, con su compañera de turno.

RAGA MA È VERA STA COSA?

ASH KETCHUM, L’ETERNO UNDICENNE, CRESCE E FA UNA FAMIGLIA CON SERENA?! pic.twitter.com/4XGImys8h1 — rob. (@crisi_scarlatta) February 19, 2020

La relación de Ash y Serena se ha convertido en una de las favoritas de los fans de Pokémon debido a los momentos de romance vividos durante el viaje por la región de Kalos.

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