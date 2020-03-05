Todo lo que tienes que saber sobre las 12 temporadas de ‘Bones': te contamos algunos datos de la serie que cautivó al público.

La serie, Bones, es una de las más aclamadas por los amantes del genero dramático y policiaco. La historia donde la Doctora Temperance Brennan analiza pistas en los huesos de las víctimas, tuvo un gran recibimiento del público. Estos son los datos inéditos que debes saber de las 12 temporadas:

1. El guionista Dean Leopata primero fue actor en la serie, pues fungió como una víctima antes de lanzarse como escritor.

2. Seguramente viste en más de una ocasión a la actriz Patricia Belcher, ¿la razón? Es la única celebridad invitada en cada una de las temporadas.

3. Tal vez has soñado con visitar el Instituto Jeffersonian. El emblemático lugar donde se desarrolla la serie es una imitación del Instituto Smithsonian ubicado en Washington DC.

4. Gracias a la serie pudimos ver a las hermanas Deschanel actuar juntas, pues uno de los episodios apareció Zooey con el papel de la prima de Temperance Brennan.

5. No todo fue grabado en el Instituto Jeffersonian, pues las escenas fuera del recinto se filmaron en el Exposition Park Rose Garden ubicado en Los Ángeles, California.

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6. Los actores demostraron que aman participar en programas del genero drama, pues TJ Thyne, Carla Gallo, Tamara Taylor, Michael Grant Terry y Pej Vahdat aparecieron en NCIS.

7. Una de las temporadas más cortas es la número 7, pues al enterarse que Emily estaba esperando un bebé, la producción decidió rodar solo 13 episodios.

Bones transmitió su primer capítulo el 13 de septiembre de 2005 y concluyó el 28 de marzo de 2017. Tuvo un total de 12 temporadas con 246 episodios en los que una antropóloga escribe libros para analizar pistas.

Los personajes principales son David Boreanaz (Seeley Joseph Booth),

Temperance "Bones" Brennan (Emily Deschanel), Lance Sweets (John Francis Daley), Jack Hodgins (T. J. Thyne), Zachary Urías (Eric Millegan) y Angela Montenegro (Michaela Conlin).

Tiene dos nominaciones a los premios Emmy por la Dirección Artística Sobresaliente de una Serie de Cámaras Individuales y por Excelentes Efectos Visuales Especiales.

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