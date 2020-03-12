Te presentamos cinco de los deportistas más famosos que han participado en algún episodio de Los Simpsons.

Los Simpsons son sin duda los personajes más famosos del mundo, la caricatura para adultos que se ha mantenido con rumores desde varios años atrás de que están cerca del final sigue dando una temporada más y nuevos episodios.



Pero a lo largo de todas ellas siempre se han caracterizado por rodear sus historias con personajes famosos no solamente Estados Unidos, sino de todo el mundo y de todos los ambientes, pero en esta ocasión solamente te vamos a compartir algunos de los deportistas más importantes que han tenido un momento de gloria dentro de algún capítulo de la caricatura.

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Neymar

El astro brasileño aparece haciendo lo que mejor sabe hacer: jugar al futbol en un partido en donde Homero es el árbitro central y tras una falta sobre el futbolista, el padre de Bart decide no marcar penal a su favor y el jugador tiene que dejar el campo en camilla.

Selección Femenil de Futbol de Estados Unidos

Como una forma de agradecer la gran actuación que tuvo el conjunto estadounidense en la Copa del Mundo Femenil con sede en Francia en donde quedaron campeones la familia más famosa del mundo les dio la bienvenida.

Pelé

Uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol es Edson Arantes do Nacimento, quien es mejor conocido como Pelé.

Quien tuvo una pequeña aparición durante la presentación de un partido en donde solamente sale para hacer la promoción de un producto.



Tony Hawk

Es uno de los patinadores más famosos de Estados Unidos y tuvo una importante participación cuando se enfrenta en un duelo de patinetas con Homero, quien solo lo hace para recuperar a su pequeño hijo Bart. En donde nuestro protagonista logra vencer a su rival.

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Magic Johnson

Es una de las más grandes estrellas de Los Lakers, además de ser de los máximos ganadores con cinco títulos de la NBA. Salió en un capítulo felicitando a Homero por supuestamente detener una catástrofe nuclear, situación que era totalmente falsa.

