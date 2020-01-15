Muere a los 51 años Stan Kirsch, actor de series como “Friends” y “Highlander”, su cuerpo fue encontrado en su casa por su esposa.

El actor Stan Kirsch, conocido por interpretar a Richie Ryan en la serie Highlander, además de participar en la exitosa sitcom Friends, fue hallado muerto el pasado sábado 11 de enero en su casa de Los Ángeles.

Su esposa, Kristyn Green, dio a conocer la noticia a través de la cuenta de Facebook del actor de 51 años, quien tenía un estudio de actuación llamado Stan Kirsch Studios, por lo cual Green agregó que el sitio estará cerrado temporalmente.

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Kristyn Green también hizo una publicación en su propia cuenta de Facebook, en la que agradeció la solidaridad de los seguidores y aprovechó para agregar que despedirán a su esposo Stan en dos ceremonias, la primera privada y la segunda pública.

Al respecto, la página oficial de Facebook de Highlander también se solidarizó con la familia del actor y reconoció la participación de Kirsch en la serie.

Stan Kirsch interpretó a Richie Ryan en las seis temporadas de Highlander entre 1992 y 1998. El actor neoyorkino también hizo apariciones especiales en series como JAG, Family Law o Love Boat: The Next Wave.

Los fans de Friends tal vez lo reconocerán por su participación en el episodio The One With the Ick Factor, de la primera temporada, en el cual interpretó a Young Ethan, el nuevo interés amoroso de Monica (Courteney Cox) que resulta ser un estudiante de último año de preparatoria.

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