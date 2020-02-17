La actriz y modelo Tilda Swinton se unirá a la serie de ‘Parásitos’ de Bong Joo-ho como una de las protagonistas.

Ha pasado tan sólo una semana de que se premió a la película Parasite del director Bong Joo-ho, la cual ya contará con una versión extendida y que se estará transmitiendo como serie bajo el mismo título, Parásitos. Tilda Swinton es uno de los nombres que destacan para protagonizar la historia.

Te puede interesar:

BTS da a conocer al ARMY su lista de canciones de su reciente álbum ‘Map Of The Soul: 7’. Conoce el nombre de todos los singles.

La actriz y modelo de origen escocés será uno de los personajes principales de la serie basada en el filme Parasite, la cual ha hecho historia por ser la Mejor Película De Habla No Inglesa en llevarse uno de los Oscar, los más peleados por la industria cinematográfica y otorgado por La Academia.

La serie estará divida en seis partes y será producida por una de las televisoras más grandes de Estados Unidos en colaboración con CJ Entertainment de Corea del Sur. Por el momento, sólo han sido dos famosos que se cree, serán parte de este nuevo proyecto, Tilda y Mark Ruffalo.

Tilda será la protagonista, pero aún no se sabe si interpretará al ama de llaves, o a la madre de familia que tiene que lidiar con una familia intrusiva que llega de sorpresa a su vida.

Esta no sería la primera vez que Tilda Swinton trabaja al lado del director coreano Bong Joo-ho, pues en el año 2014, tuvo un papel en la película El Expreso Del Miedo en el que compartió créditos con Chris Evans, famoso por darle vida al Capitán América en los filmes de Marvel.

Swinton personificó a Mason, un dictador que castigaba a todos aquellos que querían abandonar su lugar en el tren. Después se le vio en la cinta titulada Okja, también del mismo director, dándole vida a dos personajes que en la historia eran gemelas y trabajando al lado de Lily Collins.

También te puede interesar:

FOTO: Kylie Jenner presume su casa llena de girasoles y los internautas se preguntan si ya tiene nueva conquista.

Aunque el nombre de Mark Ruffalo está dentro de la lista de actores que podrían ser parte del cast, este aún no está confirmado ya que Ruffalo no ha aceptado.

